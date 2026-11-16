सैंडपेपरगेट के दावे पर ख्वाजा की सफाई: आर्थिक लाभ के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई

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विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 2018 के सैंडपेपरगेट विवाद को लेकर किए गए खुलासों पर सफाई दी है। उस्मान का कहना है कि उनका मकसद इससे आर्थिक लाभ कमाना नहीं था और वह सिर्फ यही चाहते थे कि पूरी टीम उस घटना की जिम्मेदारी ले जिसके कारण डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बेनक्रॉफ्ट को बेहद कठोर सजा झेलनी पड़ी।

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अपनी किताब में क्या किया था दावा?

वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की कोशिश में भूमिका के लिए वॉर्नर, स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट पर अलग-अलग अवधि का प्रतिबंध लगाया गया था। स्मिथ और वॉर्नर को नेतृत्व की भूमिकाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि ख्वाजा ने अपनी किताब ‘सब्र’ में दावा किया है कि पूरी टीम को इस साजिश की जानकारी थी। मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने इस दावे को पूरी तरह बकवास बताते हुए खारिज किया है।

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क्यों किया घटना का जिक्र

ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने इस घटना का जिक्र वॉर्नर से किए गए वादे को पूरा करने के लिए किया। उन्होंने कहा, मैंने उनसे काफी समय पहले वादा किया था क्योंकि उन्हें पिछले आठ साल से इसका बोझ उठाना पड़ा है। अपनी किताब में क्या लिखा है यह मैंने डेविड वॉर्नर को दो महीने पहले तक नहीं बताया था। इन खिलाड़ियों को जो सजा दी गई वह हद से ज्यादा कठोर थी।

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