जय शाह को दूसरी बार आईसीसी की कमान: बीसीसीआई, सचिन, गंभीर और रोहित ने दी बधाई; जानिए किसने क्या कहा

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जय शाह को लगातार दूसरी बार निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुना गया है। दिसंबर 2027 से दिसंबर 2030 तक उनका दूसरा कार्यकाल होगा। सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, मिथुन मन्हास, अभिनव बिंद्रा, सूर्यकुमार यादव, हरभजन सिंह और अन्य दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। क्रिकेट के वैश्विक विस्तार, महिला क्रिकेट के विकास और लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी को उनके नए कार्यकाल के लिए अहम अवसर बताया गया।

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जय शाह को सोमवार को इंडोनेशिया के बाली में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठकों के दौरान दूसरी बार निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुना गया। उनका नया कार्यकाल दिसंबर 2027 से शुरू होकर दिसंबर 2030 तक चलेगा। इससे पहले अगस्त 2024 में वह पहली बार इस पद के लिए चुने गए थे। उस समय 35 वर्ष की उम्र में वह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने थे। विज्ञापन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह को लगातार दूसरी बार इस पद की जिम्मेदारी मिलने पर भारतीय क्रिकेट जगत में खुशी की लहर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास, टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और पूर्व क्रिकेटरों समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। सभी ने जय शाह के नेतृत्व, दूरदर्शिता और क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के प्रयासों की सराहना की है।

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मिथुन मन्हास ने की नेतृत्व और विजन की तारीफ

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जय शाह को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण और क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि जय शाह के प्रयासों ने क्रिकेट की वैश्विक पहचान और लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। मन्हास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जय शाह की यात्रा और खेल के विकास में उनका योगदान वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने बीसीसीआई की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनका दूसरा कार्यकाल विश्व क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

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गंभीर बोले- नेतृत्व पर भरोसा खुद सब कुछ बयां करता है

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी जय शाह को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'एक और योग्य कार्यकाल के लिए बधाई जय शाह भाई। आपके नेतृत्व पर भरोसा खुद सब कुछ बयां करता है। उम्मीद है कि क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा।' बीसीसीआई ने भी अपने पूर्व सचिव जय शाह को बधाई देते हुए उनके आगामी कार्यकाल की सफलता की कामना की।

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सचिन तेंदुलकर ने महिला क्रिकेट पर विशेष जोर दिया

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जय शाह के दूसरे कार्यकाल का स्वागत करते हुए कहा कि क्रिकेट के विकास के लिए नए अवसर पैदा करना, खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करना और इसे नए दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।सचिन ने विशेष रूप से महिला क्रिकेट के विकास के लिए जय शाह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जय शाह ने इन प्राथमिकताओं पर लगातार काम किया है और उन्हें आईसीसी चेयरमैन के रूप में नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी को बताया बड़ा अवसर

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भी जय शाह को बधाई देते हुए क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी को खेल के वैश्विक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। बिंद्रा ने कहा कि लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की मौजूदगी से यह खेल नए दर्शकों तक पहुंचेगा। ओलंपिक में युवाओं को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है और उन्हें विश्वास है कि क्रिकेट इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर प्रशंसकों और खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करेगा। गौरतलब है कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था।

सूर्यकुमार, हरभजन और वीवीएस लक्ष्मण ने भी दी शुभकामनाएं

भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जय शाह के विजन और क्रिकेट में आए बदलावों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जय शाह के नेतृत्व में क्रिकेट केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे महाद्वीपों में भी नए दर्शकों तक पहुंचा है और खिलाड़ियों के लिए नए अवसर बने हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने भी जय शाह को बधाई देते हुए उनके जुनून और खेल के प्रति समर्पण की सराहना की। वहीं, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने इसे जय शाह की प्रतिबद्धता का सम्मान बताते हुए उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

मिताली राज और यास्तिका भाटिया ने महिला क्रिकेट के विकास को सराहा

पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया ने भी जय शाह को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। मिताली ने कहा कि महिला क्रिकेट के विकास के लिए सार्थक अवसर तैयार करने और खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में जय शाह का विजन और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रही है। यास्तिका ने उनके निर्विरोध दोबारा चुने जाने को नेतृत्व और दूरदर्शिता की पहचान बताया। इसके अलावा शिखर धवन, केएल राहुल समेत कई अन्य क्रिकेटरों ने भी जय शाह को शुभकामनाएं दीं।

रोहन जेटली ने बताया क्रिकेट के लिए अहम मौका

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने भी जय शाह की दोबारा नियुक्ति पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए यह महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि खेल लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में वापसी की तैयारी कर रहा है। जेटली के मुताबिक, जय शाह का नेतृत्व क्रिकेट के वैश्विक विकास, इसके इकोसिस्टम को मजबूत करने और नए दर्शकों तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।