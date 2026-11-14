सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: टी20 के सबसे युवा कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी, किसे पीछे छोड़ा? संभाली बिहार की कमान

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बिहार की टीम की कप्तानी संभालकर पुरुषों के टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र के कप्तान बनने का गौरव हासिल किया है। शनिवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव ने टॉस के लिए उतरकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे युवा टी20 कप्तान बन गए हैं।

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टी20 क्रिकेट के युवा कप्तान?

इस मामले में वैभव ने कई युवा कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में अब क्रोएशिया के जैक वुकुसिक दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने सात अगस्त 2025 को 17 वर्ष और 311 दिन की उम्र में साइप्रस के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी। इसके अलावा, इस सूची में तैमूर अली भी शामिल हैं, जिन्होंने 2009 में 17 वर्ष और 358 दिन की उम्र में पाकिस्तान की घरेलू टी20 प्रतियोगिता में क्वेटा बेअर्स की कप्तानी की थी। वुकुसिक और लक्ष बर्कानिया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जरिए इस सूची में अपनी जगह बनाई, जबकि नोमान अमजद ने जुलाई 2022 में फ्रांस का नेतृत्व किया था।



टी20 क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान खिलाड़ी आयु टीम वर्ष वैभव सूर्यवंशी 15 साल 232 दिन बिहार 2026 जैक वुकुसिक 17 वर्ष 311 दिन क्रोएशिया 2025 तैमूर अली 17 वर्ष 358 दिन क्वेटा बेअर्स 2009 नोमान अमजद 18 साल 24 दिन फ्रांस 2022 इस मामले में वैभव ने कई युवा कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में अब क्रोएशिया के जैक वुकुसिक दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने सात अगस्त 2025 को 17 वर्ष और 311 दिन की उम्र में साइप्रस के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी। इसके अलावा, इस सूची में तैमूर अली भी शामिल हैं, जिन्होंने 2009 में 17 वर्ष और 358 दिन की उम्र में पाकिस्तान की घरेलू टी20 प्रतियोगिता में क्वेटा बेअर्स की कप्तानी की थी। वुकुसिक और लक्ष बर्कानिया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जरिए इस सूची में अपनी जगह बनाई, जबकि नोमान अमजद ने जुलाई 2022 में फ्रांस का नेतृत्व किया था।

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बीसीए ने जताया वैभव पर भरोसा

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी, जिसमें वैभव को कप्तान और सूरज कश्यप को उपकप्तान बनाया गया। बीसीसीआई द्वारा आयोजित इस घरेलू टूर्नामेंट में यह पहला मौका है जब वैभव सीनियर टीम की कमान संभाल रहे हैं। इस ऐतिहासिक फैसले पर बात करते हुए बीसीए के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा कि वैभव ने कम उम्र में ही गजब की प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता दिखाई है। यह जिम्मेदारी उन्हें एक क्रिकेटर और लीडर के तौर पर और अधिक विकसित होने का अवसर देगी। उन्हें उम्मीद है कि वैभव के नेतृत्व में टीम अनुशासित और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन करेगी।

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