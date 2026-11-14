सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: हैदराबाद के खिलाफ आया सूर्यकुमार का तूफान, 15 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक; मुंबई जीता

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विज्ञापन भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार बल्लेबाजी की। हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में सूर्यकुमार ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। मुंबई ने यह मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 13.1 ओवर में तीन विकेट पर 174 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

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मुशीर के साथ सूर्यकुमार ने निभाई साझेदारी

भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 21 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए। सूर्यकुमार ने इस दौरान 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मुशीर खान के साथ मिलकर 23 गेंदों पर 65 रनों की साझेदारी की। सरफराज खान के भाई मुशीर ने भी अर्धशतक लगाया। मुशीर 24 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें अजय देव गौड़ ने पवेलियन की राह दिखाई।

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शिवम दुबे ने छक्का लगाकर दिलाई जीत

मुशीर ने इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोर के साथ दूसरे विकेट के लिए 26 गेंदों पर 49 रनों की साझेदारी की। दो बार टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे शिवम दुबे ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर मुंबई को जीत दिलाई। शिवम पांच गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 13 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई के लिए अंगकृष रघुवंशी ने 27 और हार्दिक ने 22 रन बनाए। हैदराबाद के लिए अजय ने दो विकेट लिए, जबकि प्रणव वर्मा को एक विकेट मिला।

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