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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: हैदराबाद के खिलाफ आया सूर्यकुमार का तूफान, 15 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक; मुंबई जीता

Sat, 14 Nov 2026 11:43 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:43 AM IST
सार

भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले ही मैच में चमक बिखेरी। सूर्यकुमार ने हैदराबाद के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और नाबाद रहकर मुंबई को जीत दिलाई।

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Syed Mushtaq Ali Trophy Hyderabad vs Mumbai Elite Group D match highlights results suryakumar yadav
सूर्यकुमार यादव - फोटो : Suryakumar Yadav Instagram

विस्तार
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भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार बल्लेबाजी की। हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में सूर्यकुमार ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। मुंबई ने यह मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 13.1 ओवर में तीन विकेट पर 174 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। 
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मुशीर के साथ सूर्यकुमार ने निभाई साझेदारी 
भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 21 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए। सूर्यकुमार ने इस दौरान 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया।  उन्होंने मुशीर खान के साथ मिलकर 23 गेंदों पर 65 रनों की साझेदारी की। सरफराज खान के भाई मुशीर ने भी अर्धशतक लगाया। मुशीर 24 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें अजय देव गौड़ ने पवेलियन की राह दिखाई। 
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शिवम दुबे ने छक्का लगाकर दिलाई जीत 
मुशीर ने इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोर के साथ दूसरे विकेट के लिए 26 गेंदों पर 49 रनों की साझेदारी की। दो बार टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे शिवम दुबे ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर मुंबई को जीत दिलाई। शिवम पांच गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 13 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई के लिए अंगकृष रघुवंशी ने 27 और हार्दिक ने 22 रन बनाए। हैदराबाद के लिए अजय ने दो विकेट लिए, जबकि प्रणव वर्मा को एक विकेट मिला।  
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इससे पहले, मैक्सवेल स्वामीनाथन ने चार ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि शिवम दुबे और साईराज पाटिल ने हैदराबाद के दो-दो बल्लेबाजों को आउट किया। इनकी मदद से मुंबई ने हैदराबाद की पूरी टीम को 20 ओवर में 172 रन पर ऑलआउट कर दिया। हैदराबाद की ओर से अभिराथ रेड्डी ने 24 गेंदों में 35 रन बनाए, जबकि कोदिमेला हिमातेजा ने 16 गेंदों में 25 रन जोड़े। सीजन के अपने पहले मैच में बड़ी जीत हासिल करने के बाद, मुंबई अब 16 नवंबर को इसी मैदान पर अपने दूसरे मैच में गुजरात का सामना करेगी। इसके बाद, मुंबई के अगले मुकाबले क्रमशः 18, 20, 22, 24 और 26 नवंबर को गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड के खिलाफ होंगे।
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