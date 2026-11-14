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रबाडा ने कहा, हम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि उन्हें किस चीज से निपटना है। यह हमारा विषय नहीं है। जाहिर है कि यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का विषय है और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा कोई लेना-देना है। विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 2018 के सैंडपेपरगेट विवाद से दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से अलग कर लिया है और कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को इस मुद्दे से खुद निपटना होगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा सब्र में किए गए नए दावों के बाद यह विवाद फिर से गर्मा गया है, जिस पर जोहानिसबर्ग में रबाडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

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2018 में सीरीज का हिस्सा थे रबाडा

2018 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई टेस्ट सीरीज में रबाडा सबसे सफल गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने 19.26 की औसत से 23 विकेट चटकाए थे। हालांकि, केपटाउन के न्यूलैंड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान सामने आए बॉल-टैम्परिंग (गेंद से छेड़छाड़) स्कैंडल की वजह से यह सीरीज काफी विवादों में रही थी। अब ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि इस सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के तीन खिलाड़ी भी बॉल-टैम्परिंग में शामिल थे। इन नए दावों ने इस बात पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस मामले में केवल वे तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही शामिल थे जिन्हें सजा मिली थी।



जब रबाडा से ऑस्ट्रेलिया में इन दावों पर आई प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इन आरोपों की विश्वसनीयता या दक्षिण अफ्रीका की कथित संलिप्तता पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इन नए आरोपों ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी दबाव में ला दिया है। 2018 की उस टीम के सदस्य रहे कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के उस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बॉल-टैम्परिंग की योजना के बारे में पता था।

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कमिंस ने ख्वाजा के दावों को बताया था गलत

इससे पहले ख्वाजा ने बताया था कि इस घटना की जानकारी उन तीन खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा लोगों को थी जिन्हें सजा दी गई थी। उनका दावा था कि टीम के सभी सदस्यों, जिसमें बल्लेबाज, गेंदबाज और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं, को पता था कि मैदान पर क्या चल रहा है। कमिंस ने इस आरोप को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि पूरी टीम को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मैदान पर सैंडपेपर ले जाया गया था। उन्होंने ख्वाजा के दावों को सरासर बकवास करार दिया।

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