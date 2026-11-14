भारतीय टेस्ट टीम में बदलाव: गुरनूर बराड़ हुए शामिल, पांचवें वनडे से रहेंगे बाहर; कुलदीप को क्यों किया रिलीज?

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बदलाव किया है। पुरुष चयन समिति ने तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम में शामिल किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा। दूसरी तरफ, कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है।

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भारत वनडे सीरीज जीतने के करीब

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिलहाल पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में भारत 2-1 की बढ़त बनाए हुए है। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारत अगर ये मैच जीत लेता है तो टी20 के बाद वनडे सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी।

🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates 🔽 https://t.co/hYDKOnjK5e — BCCI (@BCCI) November 14, 2026 भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिलहाल पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में भारत 2-1 की बढ़त बनाए हुए है। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारत अगर ये मैच जीत लेता है तो टी20 के बाद वनडे सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी।

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बीसीसीआई ने क्या दी जानकारी

पांचवें वनडे मैच से पहले बीसीसीआई ने बताया कि गुरनूर को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं, भारत में घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कुलदीप को टेस्ट टीम से रिलीज किया गया है। इस बीच, बीसीसीआई ने बताया कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेलिंगटन में टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं। गुरनूर भी अब टेस्ट टीम के साथ शामिल होंगे और पांचवें वनडे मैच के लिए उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। बीसीसीआई ने पांचवें वनडे के लिए गुरनूर की जगह कोई रिप्लेसमेंट का एलान नहीं किया है।

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पंत का टीम से जुड़ना राहत की खबर

टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल उपकप्तान होंगे। टीम में यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बराड़ भी शामिल हैं। पंत साइड स्ट्रेन से उबर रहे थे और उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गई थी। उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम और टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम में भी चुन लिया गया था। हालांकि, उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर था।



पंत को इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहले दो चार दिवसीय मैचों से बाहर कर दिया गया था और फिर उन्हें 7-10 नवंबर के बीच होने वाले तीसरे मुकाबले के समय पर रवाना होना था। हालांकि, उनके रिहैब को बढ़ा दिया गया क्योंकि बीसीसीआई की मेडिकल टीम चाहती थी कि फिटनेस असेसमेंट के हिस्से के रूप में पंत सीओई में थोड़ा और समय बिताएं।