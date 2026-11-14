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IND vs PAK U19 Live Score: खिताब से एक कदम दूर भारत, फाइनल में पाकिस्तान से सामना; थोड़ी देर में होगा टॉस

Sat, 14 Nov 2026 09:23 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमेरात
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमेरात Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 14 Nov 2026 09:23 AM IST
खास बातें

India Vs Pakistan U-19 Asia Cup Final 2026, Live Score: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज अंडर-19 एशिया कप का फाइनल खेला जा रहा है। भारतीय टीम अपने नौवें खिताब से एक कदम दूर है। वहीं, पाकिस्तान की कोशिश ट्रॉफी बचाने पर है। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है।

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IND vs PAK U19: India Vs Pakistan U19 Asia Cup 2026 Final match live scorecard updates Al Amerat
पाकिस्तान बनाम भारत - फोटो : ACC Twitter

लाइव अपडेट

09:23 AM, 14-Nov-2026

IND vs PAK U19 Live Score: किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर? 

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अब तक चार मैचों में 101 के औसत से 303 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। वह अब तक टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। मजबूत कद काठी वाले तेज गेंदबाज सूद ने अपनी तेज गति का अच्छा इस्तेमाल करते हुए चार मैचों में 11 विकेट लिए हैं और भारत की गेंदबाजी उन पर काफी निर्भर है। लेकिन इन दोनों के अलावा कप्तान लक्ष्य रायचंदानी, विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़, मध्य क्रम के बल्लेबाज अर्जुन राजपूत और वीके विनीत जैसे खिलाड़ियों ने अब तक अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखाई है।
09:22 AM, 14-Nov-2026

IND vs PAK U19 Live Score: नौवें खिताब के करीब भारत

भारत को अगर नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतना है तो उसे मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार को होने वाले फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस मैच में आर्यवीर सहवाग और ईशान सूद जैसे खिलाड़ियों की भूमिका अहम होगी। पिछले साल पाकिस्तान ने भारत को 151 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। भारतीय टीम की निगाह उस हार का बदला चुकता करने और नौवीं बार ट्रॉफी जीतकर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने पर होगी।
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09:10 AM, 14-Nov-2026

IND vs PAK U19 Live Score: खिताब से एक कदम दूर भारत, फाइनल में पाकिस्तान से सामना; थोड़ी देर में होगा टॉस

India Vs Pakistan U-19 Asia Cup Final 2026, Live Score: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज अंडर-19 एशिया कप का फाइनल खेला जा रहा है। भारतीय टीम अपने नौवें खिताब से एक कदम दूर है। वहीं, पाकिस्तान की कोशिश ट्रॉफी बचाने पर है। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है।
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