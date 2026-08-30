फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Central Zone vs East Zone Semi final Vaibhav Sooryavanshi captains in Duleep Trophy nails DRS call

दलीप ट्रॉफी: 15 साल के वैभव ने कप्तान के तौर पर दिखाई परिपक्वता, डीआरएस का फैसला सही साबित हुआ; देखें वीडियो

Sun, 30 Aug 2026 04:32 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 30 Aug 2026 04:32 PM IST
सार

वैभव सूर्यवंशी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन की कप्तानी संभाली। ईशान किशन के चोटिल होने के कारण वैभव स्टैंड इन कप्तान बने। अब उनका एक सफल डीआरएस कॉल सुर्खियां बटोर रहा है।

विज्ञापन
Central Zone vs East Zone Semi final Vaibhav Sooryavanshi captains in Duleep Trophy nails DRS call
वैभव सूर्यवंशी - फोटो : BCCI Domestic screen grab

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वैभव सूर्यवंशी ने कम समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। फिलहाल वह दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं। रविवार को सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के पहले दिन वैभव को ईस्ट जोन की कप्तानी करने का मौका मिला। नियमित कप्तान ईशान किशन के दाएं अंगूठे में चोट लगने के बाद वैभव ने स्टैंड इन कप्तान के तौर पर ईस्ट जोन की कमान संभाली। 15 साल के वैभव ने कप्तान के तौर पर परिपक्वता दिखाई और एक सफल डीआरएस लेकर बता दिया कि उनमें लीडरशीप क्वालिटी भी है। 
विज्ञापन

ईशान के चोटिल होने के कारण संभाली जिम्मेदारी
ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल रविवार को शुरू हुआ। टॉस जीतकर ईस्ट जोन ने रजत पाटीदार की अगुआई वाली सेंट्रल जोन को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। सेंट्रल जोन की पारी के दौरान विकेटकीपिंग कर रहे ईशान किशन के दाएं अंगूठे में गेंद लग गई। चोट के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह कुमार कुशाग्र ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान टीम के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी को अस्थायी रूप से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह सीनियर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वैभव की पहली कप्तानी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

Central Zone vs East Zone Semi final Vaibhav Sooryavanshi captains in Duleep Trophy nails DRS call
वैभव और ईशान - फोटो : BCCI X
कमेंटेटर भी रह गए हैरान
पहली बार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सीनियर स्तर पर कप्तानी संभालने से वैभव उत्साहित नजर आए। लेकिन इस दौरान उन्होंने परिपक्वता दिखाई। 40वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंद पर सेंट्रल जोन के बल्लेबाज आर्यन जुयाल को नॉटआउट दिया गया। मुकेश को यकीन था कि जुयाल आउट हैं और उन्होंने वैभव को भरोसा दिलाने की कोशिश की, जिससे वह डीआरएस लें। वैभव को मुकेश की बात में दम दिखा और उन्होंने अंतिम क्षणों में डीआरएस का फैसला लिया। वीडियो रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद जुयाल के बल्ले का किनारा लेकर गई है। इस तरह वैभव का डीआरएस लेने का फैसला सही साबित हुआ। इससे वैभव खुशी से झूम उठे और साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने लगे। ऑन एयर कमेंटेटर ने भी वैभव की सराहना की। 
 
विज्ञापन

वैभव को नियुक्त किया गया था उपकप्तान
दलीप ट्रॉफी में वैभव को ईस्ट जोन का उपकप्तान नियुक्त किया गया था और वह ईशान किशन के डिप्टी की भूमिका में थे। हालांकि, नियमित कप्तान के मैदान से बाहर होने के बाद उन्हें अचानक नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। इससे पहले भी वैभव इस टूर्नामेंट में अपने ऑलराउंड खेल को लेकर चर्चा में रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बल्ले से सिर्फ आठ रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और दो विकेट हासिल किए थे। ईस्ट जोन ने वह मुकाबला पारी और 210 रन से जीता था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed