दलीप ट्रॉफी: 15 साल के वैभव ने कप्तान के तौर पर दिखाई परिपक्वता, डीआरएस का फैसला सही साबित हुआ; देखें वीडियो

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विज्ञापन वैभव सूर्यवंशी ने कम समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। फिलहाल वह दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं। रविवार को सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के पहले दिन वैभव को ईस्ट जोन की कप्तानी करने का मौका मिला। नियमित कप्तान ईशान किशन के दाएं अंगूठे में चोट लगने के बाद वैभव ने स्टैंड इन कप्तान के तौर पर ईस्ट जोन की कमान संभाली। 15 साल के वैभव ने कप्तान के तौर पर परिपक्वता दिखाई और एक सफल डीआरएस लेकर बता दिया कि उनमें लीडरशीप क्वालिटी भी है।

ईशान के चोटिल होने के कारण संभाली जिम्मेदारी

ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल रविवार को शुरू हुआ। टॉस जीतकर ईस्ट जोन ने रजत पाटीदार की अगुआई वाली सेंट्रल जोन को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। सेंट्रल जोन की पारी के दौरान विकेटकीपिंग कर रहे ईशान किशन के दाएं अंगूठे में गेंद लग गई। चोट के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह कुमार कुशाग्र ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान टीम के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी को अस्थायी रूप से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह सीनियर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वैभव की पहली कप्तानी थी।

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कमेंटेटर भी रह गए हैरान

पहली बार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सीनियर स्तर पर कप्तानी संभालने से वैभव उत्साहित नजर आए। लेकिन इस दौरान उन्होंने परिपक्वता दिखाई। 40वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंद पर सेंट्रल जोन के बल्लेबाज आर्यन जुयाल को नॉटआउट दिया गया। मुकेश को यकीन था कि जुयाल आउट हैं और उन्होंने वैभव को भरोसा दिलाने की कोशिश की, जिससे वह डीआरएस लें। वैभव को मुकेश की बात में दम दिखा और उन्होंने अंतिम क्षणों में डीआरएस का फैसला लिया। वीडियो रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद जुयाल के बल्ले का किनारा लेकर गई है। इस तरह वैभव का डीआरएस लेने का फैसला सही साबित हुआ। इससे वैभव खुशी से झूम उठे और साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने लगे। ऑन एयर कमेंटेटर ने भी वैभव की सराहना की।

Stand-in Captain Vaibhav Sooryavanshi goes for the review with 3 seconds remaining...and gets it right 👏



DRS done right as the set Aryan Juyal (46) is dismissed ✅



The celebrations say it all 🙌#DuleepTrophy pic.twitter.com/IwBQbr8hJQ — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 30, 2026 पहली बार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सीनियर स्तर पर कप्तानी संभालने से वैभव उत्साहित नजर आए। लेकिन इस दौरान उन्होंने परिपक्वता दिखाई। 40वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंद पर सेंट्रल जोन के बल्लेबाज आर्यन जुयाल को नॉटआउट दिया गया। मुकेश को यकीन था कि जुयाल आउट हैं और उन्होंने वैभव को भरोसा दिलाने की कोशिश की, जिससे वह डीआरएस लें। वैभव को मुकेश की बात में दम दिखा और उन्होंने अंतिम क्षणों में डीआरएस का फैसला लिया। वीडियो रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद जुयाल के बल्ले का किनारा लेकर गई है। इस तरह वैभव का डीआरएस लेने का फैसला सही साबित हुआ। इससे वैभव खुशी से झूम उठे और साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने लगे। ऑन एयर कमेंटेटर ने भी वैभव की सराहना की।

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