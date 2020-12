कोच शास्त्री ने बताया चालाक तो अश्विन बोले- ड्रेसिंग रूम में धैर्य लेकर आए रहाणे

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘विराट, रोहित, ईशांत और शमी के बिना टेस्ट जीतना बड़ी उपलब्धि है। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट की हार को भुलाकर जो जज्बा दिखाया, वह काबिले तारीफ है। शानदार जीत। शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया।’

To win a Test match without Virat, Rohit, Ishant & Shami is a terrific achievement.



Loved the resilience and character shown by the team to put behind the loss in the 1st Test and level the series.



Brilliant win.

Well done TEAM INDIA! 👏🏻 #AUSvIND pic.twitter.com/64A8Xes8NF