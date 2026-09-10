सैंटनर ने राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दी अहमियत: बीबीएल का प्रस्ताव ठुकराया, इन दो सीरीज के लिए रहेंगे उपलब्ध

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विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिचेल सैंटनर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए उपलब्ध रहने के लिए बिग बैश लीग (बीबीएल) का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सैंटनर को एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से फ्रेंचाइजी से जुड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन 34 वर्षीय खिलाड़ी ने आखिरकार फैसला किया कि करियर के इस पड़ाव पर न्यूजीलैंड की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक

यह बाएं हाथ का स्पिनर इस साल के अंत में होने वाले भारत के न्यूजीलैंड दौरे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के चार टेस्ट मैचों के दौरे का हिस्सा बनने के लिए विशेष रूप से उत्सुक है। सैंटनर ने कहा, आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ टेस्ट और सीमित ओवर की सीरीज होनी है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये काफी उत्साहित समय होगा और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं।

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सैंटनर बोले- आर्थिक रूप से आकर्षक था प्रस्ताव

सैंटनर ने स्वीकार किया कि बीबीएल का प्रस्ताव आर्थिक रूप से आकर्षक था और निर्णय लेने से पहले इस पर गंभीरता से विचार किया गया था। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह प्रस्ताव अच्छा था। वे जानते थे कि अनुबंध और आगे आने वाली चीजों को देखते हुए इस पर विचार करने के लिए मुझे एक अच्छा प्रस्ताव देना होगा।' सैंटनर ने माना कि वह हर टेस्ट में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि वह राष्ट्रीय टीम में अभी भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने इस पर विचार किया था, लेकिन हमारे सामने जो आने वाला है, उसे देखते हुए भले ही मैं टेस्ट क्रिकेट का हर मैच न खेलूं, मुझे अभी भी लगता है कि मेरे लिए एक भूमिका है।

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