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अर्शदीप को टेस्ट क्रिकेट में खेलने की आस: लाल गेंद क्रिकेट खेलने के लिए कर रहे प्रयास, तैयारी पर क्या बोले?

Thu, 10 Sep 2026 05:40 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 10 Sep 2026 05:40 PM IST
सार

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह राष्ट्रीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अर्शदीप ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी में हिस्सा लिया था।

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India pacer Arshdeep Singh pursues his Test dreams Efforts are being made to play red-ball cricket
अर्शदीप सिंह - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बखूबी पता है कि टेस्ट खेलने के सपने को पूरा करने की राह में प्रथम श्रेणी क्रिकेट अधिक नहीं खेलने को आदर्श तैयारी नहीं माना जा सकता। लेकिन उनका कहना है कि यह पारंपरिक प्रारूप के लिए उनकी तैयारी में कमी को नहीं दर्शाता है। सीमित ओवरों के प्रारूप में भारत के शीर्ष गेंदबाजों में से एक अर्शदीप ने दिसंबर 2019 में डेब्यू के बाद से सिर्फ 24 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।
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एक साल तक नहीं खेला था प्रथम श्रेणी मैच
दलीप ट्रॉफी के दो मैच खेलने से पहले उन्होंने एक साल तक कोई प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला था। अर्शदीप ने कहा, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए अपनी ओर से हरसंभव प्रयास कर रहा हूं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लंबा अंतराल तैयारी के लिए आदर्श नहीं है लेकिन मैं उन्हीं चीजों पर फोकस कर सकता हूं जिससे मौका मिलने पर तैयार रह सकूं। टेस्ट क्रिकेट खेलना सम्मान की बात है और मुझे इसका इंतजार है। मुझे अपनी क्षमता पर यकीन है कि मैं भारत के लिए योगदान दे सकता हूं।

उन्होंने कहा, एक तेज गेंदबाज के तौर पर प्रथम श्रेणी मैच खेलना शरीर के लिए अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि ये मैच कभी-कभी बहुत ज्यादा मेहनत वाले हो सकते हैं। लेकिन एक तेज गेंदबाज होने के नाते मुझे इस कार्यभार को संभालने और हर बार गेंदबाजी करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर बहुत गर्व होता है। 
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स्पिनरों की मददगार पिच पर खेलने से मिली मदद
बंगलूरू के उत्कृष्टता केंद्र में स्पिनरों की मददगार पिचों पर खेलना एक और चुनौती थी, लेकिन अर्शदीप का कहना था कि एक तेज गेंदबाज के तौर पर इस चुनौती से पार पाना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा, स्पिनरों की मददगार पिचों पर खेलने से अपने कौशल को निखारने का मौका मिला ताकि हर तरह के हालात में गेंदबाजी कर सकूं।
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