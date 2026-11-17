{"_id":"6afc3809e3775d6fae0765fb","slug":"shubman-gill-funny-reply-on-india-captaincy-vs-pm-job-says-just-keep-winning-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारतीय कप्तानी पीएम की कुर्सी जितनी मुश्किल?: शुभमन गिल ने मजेदार अंदाज में दिया जवाब, बोले- बस जीतते रहना है","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल से जब पूछा गया कि क्या टीम इंडिया की कप्तानी करना देश के प्रधानमंत्री बनने जितना चुनौतीपूर्ण है, तो उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग हंस पड़े। गिल ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैच जीतते रहना है। बता दें कि, गिल इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। मंगलवार को वेलिंगटन में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने क्रिकेट, कप्तानी और टीम इंडिया की जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बातचीत की। यह कार्यक्रम भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था।

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'बस जीतते रहना है'

कार्यक्रम के दौरान होस्ट ने गिल से पूछा कि भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता और कप्तान पर रहने वाले दबाव को देखते हुए क्या भारतीय टीम की कप्तानी भी प्रधानमंत्री पद जितनी चुनौतीपूर्ण है? इस सवाल से पहले होस्ट ने न्यूजीलैंड में प्रचलित एक मजाक का जिक्र किया। इसके मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा दबाव प्रधानमंत्री के पद पर नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के कप्तान पर होता है। इसी संदर्भ में जब गिल से भारतीय क्रिकेट की स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'ज्यादा कुछ नहीं, बस जीतते रहना है।' उनके इस हल्के-फुल्के जवाब ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया।

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पूर्व कप्तानों की विरासत का दबाव महसूस नहीं करते गिल

शुभमन गिल से भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने के बाद महान पूर्व कप्तानों की विरासत और उनसे जुड़ी उम्मीदों को लेकर भी सवाल किया गया। गिल ने 2025 में रोहित शर्मा के बाद भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी। हालांकि, उनका कहना है कि वह पूर्व कप्तानों की उपलब्धियों और विरासत को अपने ऊपर दबाव के रूप में नहीं देखते। गिल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं उम्मीदों का कोई बोझ महसूस करता हूं। उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया है और अब हमारी बारी है कि हम उस रास्ते पर चलें और उनके अनुभवों से सीखें।'

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विराट, रोहित और गंभीर के अनुभव से मिलती है मदद

गिल ने टीम के सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के अनुभव को भी काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम भाग्यशाली है कि उसके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर जैसे अनुभवी लोग मौजूद हैं। गिल के मुताबिक, इन खिलाड़ियों ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में क्रिकेट खेला है और शानदार सफलता हासिल की है। उनके अनुभवों से टीम को काफी कुछ सीखने को मिलता है।



न्यूजीलैंड में कॉफी और सैर का आनंद ले रहे भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के बीच गिल ने न्यूजीलैंड में खिलाड़ियों को मिलने वाले सुकून का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि टीम के कई खिलाड़ी न्यूजीलैंड में कैफे जाना, कॉफी पीना और सैर करना पसंद करते हैं। यहां खिलाड़ियों को ज्यादा भीड़ या प्रशंसकों की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उन्हें थोड़ा आराम और निजी समय मिल जाता है।