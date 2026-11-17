आईपीएल 2027: पंत-हार्दिक समेत किन 11 खिलाड़ियों की टीम बदली? जानें 20वें सीजन से पहले अब तक हुए सभी बड़े ट्रेड
आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली ने फ्रेंचाइजी का समीकरण बदल दिया है। किसी ने कप्तान छोड़ा तो किसी ने स्टार गेंदबाज पर दांव लगाया। हार्दिक-पंत समेत कई बड़े नामों की टीम बदल चुकी है। लेकिन क्या ऑक्शन से पहले अभी कुछ और बड़े उलटफेर बाकी हैं?
विस्तार
आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत करने में जुटी हैं। 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार कई बड़े नाम अपनी पुरानी टीम छोड़कर नई फ्रेंचाइजी से जुड़ गए हैं। इनमें ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जैसे भारतीय सितारे शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भी चार खिलाड़ियों का बड़ा ट्रेड हुआ है।
हार्दिक पांड्या पंजाब पहुंचे, अर्शदीप मुंबई में शामिल
आईपीएल 2027 से पहले सबसे चर्चित ट्रेड मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुआ। मुंबई ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड किया है। बदले में पांच बार की चैंपियन टीम ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने साथ जोड़ लिया है। हार्दिक की सैलरी 16.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर मुंबई के लिए खेलेंगे।
पंत की दिल्ली में वापसी, लखनऊ को मिले कुलदीप
ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ दो सीजन की साझेदारी खत्म हो गई है। वह दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं। लखनऊ ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन दिल्ली में उनकी नई फीस 15 करोड़ रुपये होगी। इस ट्रेड के बदले लखनऊ ने दिल्ली से स्पिनर कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया है। कुलदीप 13.5 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर लखनऊ के लिए खेलेंगे।
CSK और SRH के बीच चार खिलाड़ियों का ट्रेड
चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भी बड़ा ट्रेड हुआ है। लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स चेन्नई से जुड़ गए हैं, जबकि खलील अहमद और नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा बन गए हैं। लिविंगस्टोन की फीस 13 करोड़ से घटकर छह करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, एडवर्ड्स तीन करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर चेन्नई के लिए खेलेंगे। खलील को 4.8 करोड़ और एलिस को दो करोड़ रुपये की फीस पर हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा है।
नटराजन की SRH में वापसी, जीशान दिल्ली पहुंचे
तेज गेंदबाज टी नटराजन अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद में लौट आए हैं। उनकी फीस 10.75 करोड़ से घटकर पांच करोड़ रुपये हो गई है। इस ट्रेड में दिल्ली कैपिटल्स को लेग स्पिनर जीशान अंसारी मिले हैं, जो 40 लाख रुपये की मौजूदा फीस पर खेलेंगे।
गुजरात से जुड़े हर्षल पटेल
सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल अब गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। हैदराबाद ने उन्हें आठ करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन गुजरात में उनकी फीस घटकर चार करोड़ रुपये रह गई है।
आईपीएल 2027 के अब तक के कन्फर्म ट्रेड की पूरी लिस्ट:
|खिलाड़ी
|पुरानी टीम
|नई टीम
|नई फीस
|ऋषभ पंत
|LSG
|DC
|15 करोड़
|कुलदीप यादव
|DC
|LSG
|13.5 करोड़
|टी नटराजन
|DC
|SRH
|5 करोड़
|जीशान अंसारी
|SRH
|DC
|40 लाख
|लियाम लिविंगस्टोन
|SRH
|CSK
|6 करोड़
|जैक एडवर्ड्स
|SRH
|CSK
|3 करोड़
|खलील अहमद
|CSK
|SRH
|4.8 करोड़
|नाथन एलिस
|CSK
|SRH
|2 करोड़
|हार्दिक पांड्या
|MI
|PBKS
|18 करोड़
|अर्शदीप सिंह
|PBKS
|MI
|18 करोड़
|हर्षल पटेल
|SRH
|GT
|4 करोड़
ऑक्शन तक जारी रहेगी ट्रेड विंडो
रिटेंशन और रिलीज की घोषणा के बाद भी खिलाड़ियों की अदला-बदली का सिलसिला जारी रह सकता है। ट्रेड विंडो आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से एक सप्ताह पहले तक खुली रहेगी। इसके बाद ऑक्शन खत्म होने पर यह दोबारा खुलेगी और टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीने पहले तक सक्रिय रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े ट्रेड देखने को मिल सकते हैं।