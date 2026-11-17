नटराजन की SRH में वापसी, जीशान दिल्ली पहुंचे

तेज गेंदबाज टी नटराजन अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद में लौट आए हैं। उनकी फीस 10.75 करोड़ से घटकर पांच करोड़ रुपये हो गई है। इस ट्रेड में दिल्ली कैपिटल्स को लेग स्पिनर जीशान अंसारी मिले हैं, जो 40 लाख रुपये की मौजूदा फीस पर खेलेंगे।



गुजरात से जुड़े हर्षल पटेल

सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल अब गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। हैदराबाद ने उन्हें आठ करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन गुजरात में उनकी फीस घटकर चार करोड़ रुपये रह गई है।