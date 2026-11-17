{"_id":"6afc30be90cbd456ec037c87","slug":"gurnoor-brar-was-found-to-have-breached-icc-code-of-conduct-in-the-fourth-odi-between-india-and-new-zealand-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ पर चला आईसीसी का चाबुक, किस गलती की मिली सजा? जानिए पूरा मामला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के चलते आधिकारिक फटकार लगाई गई है। टिम साइफर्ट के आउट होने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाने पर आईसीसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।

विज्ञापन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में आईसीसी (आईसीसी) की आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आधिकारिक रूप से फटकार लगाई गई है। शुक्रवार को माउंट माउंगानुई में खेले गए इस मुकाबले में बराड़ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम साइफर्ट के आउट होने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था। इसे आईसीसी ने अनुचित व्यवहार माना है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 244 रनों के बड़े अंतर से हराया था।

Trending Videos

टिम साइफर्ट के आउट होने के बाद किया था आक्रामक जश्न

आईसीसी के मुताबिक, यह घटना भारतीय पारी नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 12वें ओवर के समाप्त होने के बाद हुई। टिम साइफर्ट के आउट होने पर गुरनूर बराड़ ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। उनका यह व्यवहार बल्लेबाज के प्रति अपमानजनक और उसे उकसाने वाला माना गया। इसी के चलते बराड़ को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

आईसीसी की किस धारा के तहत हुई कार्रवाई?

गुरनूर बराड़ पर आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के तहत कार्रवाई की गई है। यह नियम किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद ऐसे शब्दों, इशारों या व्यवहार के इस्तेमाल से संबंधित है, जो बल्लेबाज का अपमान करें या उसे आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकते हों। इस मामले में आधिकारिक फटकार के साथ बराड़ के खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।

विज्ञापन

24 महीने में दूसरी बार हुआ उल्लंघन

पिछले 24 महीनों के दौरान यह गुरनूर बराड़ का दूसरा अपराध है। इसके बाद उनके कुल डिमेरिट पॉइंट की संख्या बढ़कर दो हो गई है। बराड़ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी रंजन मदुगले की ओर से प्रस्तावित सजा को भी स्वीकार कर लिया। इसके चलते मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।