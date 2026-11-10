अपने ही साथियों के निशाने पर आए ख्वाजा: मिचेल स्टार्क ने पूर्व बल्लेबाज के दावों को किया खारिज, क्या है मामला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 10 Nov 2026 02:39 PM IST
सार
ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने टीम के पूर्व साथी उस्मान ख्वाजा को घेरा है। स्टार्क 2018 सैंडपेपर गेट मामले को लेकर ख्वाजा के दावे से खुश नहीं हैं और उन्होंने इसे गलत ठहराया है।
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विस्तार
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उस्मान ख्वाजा के उन दावों को खारिज कर दिया कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन टेस्ट के दौरान पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सैंडपेपरगेट के बारे में पता था। स्टार्क ने कहा कि वह 2021 में साथी गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के साथ जारी किए गए संयुक्त बयान पर कायम हैं, जिसमें इस बात से इनकार किया गया था कि गेंदबाजों को मैदान पर सैंडपेपरगेट के बारे में कुछ भी पता था और केप टाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की गई थी।
स्टार्क ने कहा, मुझे लगा कि हम यहां क्रिकेट की गर्मियों के लिए आए हैं। मैंने सच में इस पर (ख्वाजा के दावों की कवरेज) ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जाहिर है, लगभग आठ साल पहले इस पर अलग-अलग राय थी। उस समय से हमें इस प्रक्रिया के बारे में बहुत ज्यादा समझाया गया था। अब मुझे लगता है मैं गेंदबाज की तरफ से नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मेरी राय नहीं बदली है। 2021 में हमने जो कहा था, उससे मेरी याददाश्त नहीं बदली है।
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स्टार्क ने कहा, मुझे लगा कि हम यहां क्रिकेट की गर्मियों के लिए आए हैं। मैंने सच में इस पर (ख्वाजा के दावों की कवरेज) ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जाहिर है, लगभग आठ साल पहले इस पर अलग-अलग राय थी। उस समय से हमें इस प्रक्रिया के बारे में बहुत ज्यादा समझाया गया था। अब मुझे लगता है मैं गेंदबाज की तरफ से नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मेरी राय नहीं बदली है। 2021 में हमने जो कहा था, उससे मेरी याददाश्त नहीं बदली है।
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ख्वाजा के दावे पर क्या बोले स्टार्क?
ख्वाजा के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि स्कैंडल के बारे में सबको पता था, स्टार्क ने कहा कि वह उस बयान पर कायम हैं जो गेंदबाजों ने 2021 में जारी किया था। उन्होंने कहा, यह जाहिर है एक किताब में है। यह किसी को और समझाना है। जहां तक हमारे बयान में कहा गया है, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसे मैदान पर लिया जा रहा है। मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। हमें नहीं पता था कि इसे छेड़छाड़ करने के लिए मैदान पर लिया गया था। हमने इसे केपटाउन में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखा था। जहां तक किताब की बात है, मैंने इसे नहीं पढ़ा है और शायद आगे भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए इस पर उस्मान को विस्तार में बताना है।
तेज गेंदबाज ने पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरे टेस्ट के दौरान बैनक्रॉफ्ट के उस चीज का इस्तेमाल करने की जानकारी होने से भी इनकार किया, जिसका दावा ख्वाजा ने किया था। स्टार्क ने कहा, यह पहली बार था जब मुझे इसके बारे में पता चला (केपटाउन में)। मैं इसे उस लेखक पर छोड़ता हूं कि वह इसे समझाए। मैं पांच साल पहले कही गई बात पर कायम हूं। साफ है कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग वर्जन हैं और मैं इसे वहीं छोड़ता हूं जहां मैंने तब छोड़ा था।
ख्वाजा के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि स्कैंडल के बारे में सबको पता था, स्टार्क ने कहा कि वह उस बयान पर कायम हैं जो गेंदबाजों ने 2021 में जारी किया था। उन्होंने कहा, यह जाहिर है एक किताब में है। यह किसी को और समझाना है। जहां तक हमारे बयान में कहा गया है, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसे मैदान पर लिया जा रहा है। मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। हमें नहीं पता था कि इसे छेड़छाड़ करने के लिए मैदान पर लिया गया था। हमने इसे केपटाउन में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखा था। जहां तक किताब की बात है, मैंने इसे नहीं पढ़ा है और शायद आगे भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए इस पर उस्मान को विस्तार में बताना है।
तेज गेंदबाज ने पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरे टेस्ट के दौरान बैनक्रॉफ्ट के उस चीज का इस्तेमाल करने की जानकारी होने से भी इनकार किया, जिसका दावा ख्वाजा ने किया था। स्टार्क ने कहा, यह पहली बार था जब मुझे इसके बारे में पता चला (केपटाउन में)। मैं इसे उस लेखक पर छोड़ता हूं कि वह इसे समझाए। मैं पांच साल पहले कही गई बात पर कायम हूं। साफ है कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग वर्जन हैं और मैं इसे वहीं छोड़ता हूं जहां मैंने तब छोड़ा था।
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क्या स्टार्क और ख्वाजा के रिश्तों में आई दरार
स्टार्क ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले एक-दो दिन में ख्वाजा से बात नहीं की है और यह उन पर है कि वे फिर कभी एक-दूसरे से बात करेंगे या नहीं, जिससे पता चलता है कि ख्वाजा के दावों के बाद से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में सैंडपेपरगेट चैप्टर बैनक्रॉफ्ट, वार्नर और स्मिथ को समर्पित किया है। ख्वाजा के खुलासों का अब पूर्व ओपनर डेविड वार्नर ने भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने कहा कि दावे सौ प्रतिशत सही हैं।
स्टार्क इस बात से निराश हैं कि यह स्कैंडल सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से निराशाजनक है। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। पहले ही एक रोमांचक सत्र शुरू हो रहा है। उस समय और पूरे समय और निश्चित रूप से पिछले आठ वर्षों में अलग-अलग लोगों ने इसके बारे में अलग-अलग तरह से महसूस किया। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि निश्चित रूप से कुछ स्टाफ सदस्य भी हैं। कोच डैरेन लेहमैन ने भी थोड़ी बात की है। उन्हें भी इस सब में नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड ने कुछ दिन पहले सबसे अच्छा कहा था कि ग्रुप बहुत बदल गया है। हम निश्चित रूप से जो चला गया है उससे ज्यादा आने वाली चीजों का इंतजार कर रहे हैं।
स्टार्क ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले एक-दो दिन में ख्वाजा से बात नहीं की है और यह उन पर है कि वे फिर कभी एक-दूसरे से बात करेंगे या नहीं, जिससे पता चलता है कि ख्वाजा के दावों के बाद से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में सैंडपेपरगेट चैप्टर बैनक्रॉफ्ट, वार्नर और स्मिथ को समर्पित किया है। ख्वाजा के खुलासों का अब पूर्व ओपनर डेविड वार्नर ने भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने कहा कि दावे सौ प्रतिशत सही हैं।
स्टार्क इस बात से निराश हैं कि यह स्कैंडल सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से निराशाजनक है। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। पहले ही एक रोमांचक सत्र शुरू हो रहा है। उस समय और पूरे समय और निश्चित रूप से पिछले आठ वर्षों में अलग-अलग लोगों ने इसके बारे में अलग-अलग तरह से महसूस किया। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि निश्चित रूप से कुछ स्टाफ सदस्य भी हैं। कोच डैरेन लेहमैन ने भी थोड़ी बात की है। उन्हें भी इस सब में नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड ने कुछ दिन पहले सबसे अच्छा कहा था कि ग्रुप बहुत बदल गया है। हम निश्चित रूप से जो चला गया है उससे ज्यादा आने वाली चीजों का इंतजार कर रहे हैं।