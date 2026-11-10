{"_id":"6af2df249cb669dd9d06ff54","slug":"mitchell-starc-revisits-2018-ball-tampering-controversy-after-usman-khawaja-s-explosive-claims-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अपने ही साथियों के निशाने पर आए ख्वाजा: मिचेल स्टार्क ने पूर्व बल्लेबाज के दावों को किया खारिज, क्या है मामला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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स्टार्क ने कहा, मुझे लगा कि हम यहां क्रिकेट की गर्मियों के लिए आए हैं। मैंने सच में इस पर (ख्वाजा के दावों की कवरेज) ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जाहिर है, लगभग आठ साल पहले इस पर अलग-अलग राय थी। उस समय से हमें इस प्रक्रिया के बारे में बहुत ज्यादा समझाया गया था। अब मुझे लगता है मैं गेंदबाज की तरफ से नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मेरी राय नहीं बदली है। 2021 में हमने जो कहा था, उससे मेरी याददाश्त नहीं बदली है। विज्ञापन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उस्मान ख्वाजा के उन दावों को खारिज कर दिया कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन टेस्ट के दौरान पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सैंडपेपरगेट के बारे में पता था। स्टार्क ने कहा कि वह 2021 में साथी गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के साथ जारी किए गए संयुक्त बयान पर कायम हैं, जिसमें इस बात से इनकार किया गया था कि गेंदबाजों को मैदान पर सैंडपेपरगेट के बारे में कुछ भी पता था और केप टाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की गई थी।

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ख्वाजा के दावे पर क्या बोले स्टार्क?

ख्वाजा के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि स्कैंडल के बारे में सबको पता था, स्टार्क ने कहा कि वह उस बयान पर कायम हैं जो गेंदबाजों ने 2021 में जारी किया था। उन्होंने कहा, यह जाहिर है एक किताब में है। यह किसी को और समझाना है। जहां तक हमारे बयान में कहा गया है, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसे मैदान पर लिया जा रहा है। मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। हमें नहीं पता था कि इसे छेड़छाड़ करने के लिए मैदान पर लिया गया था। हमने इसे केपटाउन में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखा था। जहां तक किताब की बात है, मैंने इसे नहीं पढ़ा है और शायद आगे भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए इस पर उस्मान को विस्तार में बताना है।



तेज गेंदबाज ने पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरे टेस्ट के दौरान बैनक्रॉफ्ट के उस चीज का इस्तेमाल करने की जानकारी होने से भी इनकार किया, जिसका दावा ख्वाजा ने किया था। स्टार्क ने कहा, यह पहली बार था जब मुझे इसके बारे में पता चला (केपटाउन में)। मैं इसे उस लेखक पर छोड़ता हूं कि वह इसे समझाए। मैं पांच साल पहले कही गई बात पर कायम हूं। साफ है कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग वर्जन हैं और मैं इसे वहीं छोड़ता हूं जहां मैंने तब छोड़ा था।

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