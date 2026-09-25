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भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित और कोहली ने वनडे सीरीज की शुरू की तैयारी, नेट्स पर जमकर किया अभ्यास; साथ नजर आए

Fri, 25 Sep 2026 01:51 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 25 Sep 2026 01:51 PM IST
सार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है। इसके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कमर कस ली है। इन दोनों बल्लेबाजों ने तिरुवंनतपुरम में नेट्स सत्र में हिस्सा लिया।

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Rohit Sharma and Virat Kohli reunited in nets as India began preparations for ODI series against West Indies
कोहली और रोहित - फोटो : BCCI

विस्तार
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वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के पहले अभ्यास सत्र में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर एक साथ नजर आए। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। कोहली और रोहित ने इससे पहले जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे दौरे पर आखिरी बार साथ खेला था। उनका आखिरी वनडे मुकाबला 14 जुलाई को लॉर्ड्स में हुआ था, जिसके बाद दो महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद दोनों खिलाड़ी एक बार फिर राष्ट्रीय टीम के नेट्स में एक साथ लौटे हैं। 
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नेट्स पर दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी 
इंग्लैंड दौरे के बाद अब रोहित और कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। पहले अभ्यास सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने आगामी वनडे अभियान के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत की। नेट्स पर बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली काफी लय में नजर आए और उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली में शानदार शॉट खेले। एक समय उन्होंने आगे बढ़कर कुलदीप यादव को मिड-विकेट के ऊपर से मारा और फिर नमन धीर की गेंद पर सामने की दिशा में लंबा छक्का लगाया।

वहीं, बारिश के कारण कुछ देर की बाधा के बाद रोहित शर्मा ने दूसरे समूह में बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने स्ट्रोक प्ले पर काम किया और प्रसिद्ध कृष्णा को शॉर्ट गेंदें फेंकने के लिए कहा, जिससे प्रतीत होता है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ मिलने वाली तेज गेंदबाजों की चुनौती और वहां की परिस्थितियों के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं।
 
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वेस्टइंडीज सीरीज का कार्यक्रम
वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम से होगी। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम मैच तीन अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। रोहित और कोहली के लिए यह सीरीज उनके वनडे करियर का एक नया अध्याय है। शुभमन गिल के नेतृत्व में खेल रही इस टीम में दोनों सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी से अनुभव बढ़ता है, क्योंकि टीम वर्ष 2027 के वनडे विश्व कप की तैयारी में जुटी हुई है।
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वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय वनडे टीम:
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान और विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।
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