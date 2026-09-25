भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित और कोहली ने वनडे सीरीज की शुरू की तैयारी, नेट्स पर जमकर किया अभ्यास; साथ नजर आए

Rohit Sharma watching Virat Kohli, Shubhman gill, kl Rahul and ruturaj Gaikwad net session during today's practice session at Greenfield stadium Thiruvananthapuram.🇮🇳❤️ pic.twitter.com/Yvb5MjPfM5 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 24, 2026

इंग्लैंड दौरे के बाद अब रोहित और कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। पहले अभ्यास सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने आगामी वनडे अभियान के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत की। नेट्स पर बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली काफी लय में नजर आए और उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली में शानदार शॉट खेले। एक समय उन्होंने आगे बढ़कर कुलदीप यादव को मिड-विकेट के ऊपर से मारा और फिर नमन धीर की गेंद पर सामने की दिशा में लंबा छक्का लगाया।वहीं, बारिश के कारण कुछ देर की बाधा के बाद रोहित शर्मा ने दूसरे समूह में बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने स्ट्रोक प्ले पर काम किया और प्रसिद्ध कृष्णा को शॉर्ट गेंदें फेंकने के लिए कहा, जिससे प्रतीत होता है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ मिलने वाली तेज गेंदबाजों की चुनौती और वहां की परिस्थितियों के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं।