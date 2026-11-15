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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रिंकू सिंह: शादी में आने का दिया निमंत्रण, मांगा आशीर्वाद; परिवार भी रहा साथ

Sun, 15 Nov 2026 05:16 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 15 Nov 2026 05:16 PM IST
सार

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज अगले महीने शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों परिवार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिंकू की शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए हैं। इस बीच, इस भारतीय क्रिकेटर ने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की है।

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Rinku Singh met Prime Minister Narendra Modi with his family and invited him to his wedding with Priya Saroj
परिवार के साथ पीएम मोदी से मिले रिंकू सिंह - फोटो : Rinku Singh Instagram

विस्तार
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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ होने वाले अपने विवाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शादी से पहले रिंकू ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। रिंकू ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर व्यक्तिगत रूप से उन्हें निमंत्रण दिया। मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए रिंकू ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और इसे अपने परिवार के लिए एक विशेष क्षण बताया।
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रिंकू ने शेयर की फोटो 
रिंकू ने रविवार को इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उन्हें अपनी शादी में आमंत्रित कर और उनका आशीर्वाद पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह हमारे लिए सचमुच एक बहुत ही खास पल है।' शादी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और समारोह से पहले रिंकू तथा उनका परिवार कई प्रमुख हस्तियों तक पहुंच रहा है। इससे पहले, इस क्रिकेटर के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शादी का निमंत्रण दिया था।

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कब है रिंकू और प्रिया सरोज की शादी? 
रिंकू की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास का दौरा किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से शादी का निमंत्रण कार्ड सौंपा था। परिवार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चार दिसंबर को लखनऊ में होने वाले इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। रिंकू और प्रिया सरोज की शादी लखनऊ में होगी और दोनों परिवारों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस शादी में क्रिकेट और राजनीति की दुनिया से कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

यह विवाह रिंकू और प्रिया के सगाई समारोह के लगभग डेढ़ साल बाद हो रहा है, जो 8 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी। रिंकू ने भारत के सीमित ओवरों के सेटअप में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाई है, वहीं प्रिया समाजवादी पार्टी की सांसद के रूप में लोकसभा में मछलीशहर का प्रतिनिधित्व करती हैं।
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