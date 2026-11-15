पांचवां वनडे: कम स्कोर के बाद भी श्रेयस को थी जीत की उम्मीद, बल्लेबाजों का किया बचाव; बदलाव पर क्या बोले?

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विज्ञापन न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भारत के स्टैंड-इन कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन, चुनौतियों और मैदान के माहौल को लेकर खुलकर बात की। कठिन परिस्थितियों और लगातार बदलते मौसम के बीच श्रेयस ने टीम के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर। भारत ने न्यूजीलैंड दौरे पर श्रेयस की कप्तानी में टी20 सीरीज जीती और अब वनडे सीरीज में भी कीवियों को हराया। दोनों देशों के बीच अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी।

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भारत ने घर में कीवियों को रौंदा

भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में 22 रनों से हराया। टीम इंडिया ने इस तरह 3-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम ने कीवियों का घर में चला आ रहा सात साल से जीत का सिलसिला रोक दिया। न्यूजीलैंड ने अपने घर में लगातार 11 द्विपक्षीय सीरीज जीती थी, लेकिन भारत ने उसका विजयी अभियान थाम दिया। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का योगदान सबसे अहम रहा जिन्होंने कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया।

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न्यूजीलैंड की परिस्थिति पर क्या बोले श्रेयस?

श्रेयस ने मैच के बाद कहा, टी20 और वनडे दोनों सीरीज न्यूजीलैंड में जीतना और यहां की बदलती परिस्थितियों का सामना करना, बेहद रोमांचक रहा। मौसम लगातार बदल रहा था। कई चुनौतियों का सामना करते हुए जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी हमारे मन में एक खास विश्वास था, भले ही हम बोर्ड पर ज्यादा रन नहीं बना पाए। इसके बावजूद हमें उम्मीद थी कि हम किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं और मुझे खुशी है कि हर खिलाड़ी ने एक ही दिशा में सोचा और हम इसे लागू करने में कामयाब रहे।



दौरे पर बल्लेबाजों के सामने आई मुश्किलों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए श्रेयस ने कहा, पूरी सीरीज को देखें तो यह बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वे मौके पर खरे उतरे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे परिस्थितियों की परवाह किए बिना टीम को जीत दिला देंगे। खिलाड़ियों की यही मानसिकता और हर एक व्यक्ति में जो क्षमता है, वह शीर्ष स्तर का है।

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