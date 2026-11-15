भारत ने घर में न्यूजीलैंड को रौंदा: सात साल से चला आ रहा सिलसिला थमा, जीती वनडे सीरीज; किस तरह चमके गेंदबाज?

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विज्ञापन भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में 22 रनों से हराया। टीम इंडिया ने इस तरह 3-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम ने कीवियों का घर में चला आ रहा सात साल से जीत का सिलसिला रोक दिया। न्यूजीलैंड ने अपने घर में लगातार 11 द्विपक्षीय सीरीज जीती थी, लेकिन भारत ने उसका विजयी अभियान थाम दिया। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का योगदान सबसे अहम रहा जिन्होंने कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया।

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11 वनडे सीरीज के बाद न्यूजीलैंड को घर में मिली हार

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.1 ओवर में 209 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई। भारतीय बल्लेबाजों के एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाजों ने टीम को जीत दिलाई। अर्शदीप सिंह ने तीन, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए। अक्षर ने बल्ले से भी 46 रन का योगदान दिया। इस जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड का अपने घर में लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला भी तोड़ दिया।



घर पर लगातार वनडे द्विपक्षीय सीरीज जीत जीत टीम अवधि 17 दक्षिण अफ्रीका 2002–2009 11 न्यूजीलैंड 2019–2025 9 इंग्लैंड 2016–2020 9 वेस्ट इंडीज 1981–1990 8 दक्षिण अफ्रीका 2013–2017 8 न्यूजीलैंड 2015–2017 8 श्रीलंका 2023–2025 भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.1 ओवर में 209 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई। भारतीय बल्लेबाजों के एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाजों ने टीम को जीत दिलाई। अर्शदीप सिंह ने तीन, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए। अक्षर ने बल्ले से भी 46 रन का योगदान दिया। इस जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड का अपने घर में लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला भी तोड़ दिया।

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गंभीर के नेतृत्व में विदेशी धरती पर पहली वनडे सीरीज जीती

भारत ने न्यूजीलैंड के इस शानदार रिकॉर्ड पर रोक लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड को अपने घर में पिछली बार वनडे सीरीज में भी भारत ने ही हराया था। उसे 2019 में भारत के खिलाफ ही हार मिली थी। भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए भी यह जीत खास रही। भारत के मुख्य कोच के रूप में यह उनकी घर से बाहर पहली वनडे सीरीज जीत है। इससे पहले 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट क्रिकेट का 12 साल और 18 सीरीज से चला आ रहा अजेय अभियान खत्म किया था। अब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के घरेलू वनडे रिकॉर्ड पर रोक लगाकर जवाब दिया है।

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कैसी रही न्यूजीलैंड की शुरुआत

210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत भी बहुत तेज नहीं रही। टिम सीफर्ट 14 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। विल यंग ने 42 गेंद में 22 रन बनाए, लेकिन उन्हें अर्शदीप सिंह ने रुतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराया। न्यूजीलैंड ने 64 रन तक दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद निक केली और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 18 रन की साझेदारी हुई। निक केली 45 गेंद में 24 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद फॉक्सक्रॉफ्ट ने फिन एलन के साथ पारी आगे बढ़ाई। फिन एलन हालांकि ज्यादा देर नहीं टिक सके। वह पांच गेंद में एक रन बनाकर सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड का स्कोर 83 रन पर चार विकेट हो गया।

कहां से भारत ने पलटा मैच का रुख?

चार विकेट गिरने के बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और माइकल ब्रेसवेल ने पांचवें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। फॉक्सक्रॉफ्ट ने 42 गेंद में 31 रन बनाए, जिसमें पांच चौके शामिल थे। उन्हें यश ठाकुर ने बोल्ड कर भारत को अहम सफलता दिलाई। इसके तुरंत बाद ब्रेसवेल भी 33 गेंद में 19 रन बनाकर आकिब नबी की गेंद पर नमन धीर को कैच दे बैठे। न्यूजीलैंड का स्कोर 119 रन पर छह विकेट हो गया था। यहां से भारतीय टीम जीत के करीब पहुंचने लगी। कप्तान मिचेल सैंटनर ने क्रिस्टियन क्लार्क के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश की। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 39 रन जोड़े।



सैंटनर ने 31 गेंद में 24 रन बनाए, जिसमें दो छक्के शामिल थे। उन्हें नमन धीर ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराया। इसके बाद क्लार्क भी 35 गेंद में 16 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार बने। अर्शदीप ने उन्हें ईशान किशन के हाथों कैच कराया। इस तरह न्यूजीलैंड ने 161 रन तक आठ विकेट गंवा दिए। ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी ने नौवें विकेट के लिए 20 रन जोड़े, लेकिन अक्षर पटेल ने डफी को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर यह साझेदारी तोड़ दी। टिकनर भी 14 रन बनाकर अक्षर की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई। मैट फिशर तीन रन बनाकर नाबाद रहे।