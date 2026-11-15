महिला प्रीमियर लीग 2027: ब्रेबोर्न नहीं, अब वानखेड़े स्टेडियम में होंगे एलिमिनेटर और फाइनल; जानें क्या है वजह

तारीख मुकाबला वेन्यू समय

14 जनवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे

15 जनवरी 2027 गुजरात जाएंट्स बनाम यूपी वारियर्स वडोदरा शाम 7:30 बजे

16 जनवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू वडोदरा शाम 7:30 बजे

17 जनवरी 2027 यूपी वारियर्स बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे

18 जनवरी 2027 गुजरात जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा शाम 7:30 बजे

19 जनवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू बनाम यूपी वारियर्स वडोदरा शाम 7:30 बजे

20 जनवरी 2027 गुजरात जाएंट्स बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे

21 जनवरी 2027 यूपी वारियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा शाम 7:30 बजे

22 जनवरी 2027 गुजरात जाएंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू वडोदरा शाम 7:30 बजे

23 जनवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे

24 जनवरी 2027 यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जाएंट्स वडोदरा शाम 7:30 बजे

26 जनवरी 2027 मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

27 जनवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जाएंट्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

28 जनवरी 2027 मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वारियर्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

29 जनवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू बनाम दिल्ली कैपिटल्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

30 जनवरी 2027 मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जाएंट्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

31 जनवरी 2027 यूपी वारियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

1 फरवरी 2027 मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

2 फरवरी 2027 रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू बनाम गुजरात जाएंट्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

3 फरवरी 2027 दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे

5 फरवरी 2027 एलिमिनेटर वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:30 बजे