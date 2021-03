सातवें आसमां पर पृथ्वी: दर्द से कराहते मैदान से बाहर गए थे, वापस लौटे और इतिहास रच दिया

टीम इंडिया से बाहर होते ही पृथ्वी शॉ ने विराट फॉर्म धर लिया है। पूरे टूर्नामेंट में उनके बल्ले ने जमकर रन उगला अब फाइनल में भी उन्होंने धुआंधर 73 रन की पारी खेली। इसी के साथ महज 21 वर्षीय यह खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।



उत्तर प्रदेश के खिलाफ रविवार को मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ को क्षेत्ररक्षण के दौरान पैर में चोट लगी। साथी खिलाड़ियों की गोद में सवार होकर उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। बल्लेबाजी करेंगे या नहीं अभी यह भी स्प्ष्ट नहीं था, लेकिन पृथ्वी ने फिर साबित किया कि इतने कम समय में उन्होंने नाम कैसे बनाया।

Prithvi Shaw in Vijay Hazare 2021:



105*(89)

34(38)

227*(152)

36(30)

2(5)

185*(123) in Quarter-Final

165(122) in Semi-Final

73(39) in Final



827 runs from 8 matches innings including 1 double hundred, 3 hundreds and 1 fifty. What an incredible season for Mumbai Captain. pic.twitter.com/9CnMVNOCYW