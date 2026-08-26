भारत vs श्रीलंका: सोनल दिनुषा ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, तीन पारियों में दो शतक लगाकर जयसूर्या-संगकारा की बराबरी की

1 of 8 सोनल दिनुषा - फोटो : IANS

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श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो बल्लेबाजी की है, उसने उन्हें अचानक क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का बड़ा नाम बना दिया है। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़कर न सिर्फ श्रीलंका को फॉलोऑन से उबारने की कोशिश की, बल्कि अपने नाम कई बड़े रिकॉर्ड भी कर लिए।

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सोनल दिनुषा की पारियां

भारत के खिलाफ अपनी पहली तीन टेस्ट पारियों में दिनुषा ने 100, 84 और 103 रन बनाए हैं। यानी तीन पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक। खास बात यह है कि तीनों पारियों में उन्होंने 80 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनकी बल्लेबाजी में जिस तरह का नियंत्रण दिखाई दिया, वह उनके छोटे से टेस्ट करियर के लिए बेहद खास है। उनकी मौजूदा पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि वह श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने से बचाने के लिए अकेले जूझते दिखे। ऐसे मुश्किल हालात में दिनुषा ने जिम्मेदारी संभाली और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार धैर्य दिखाया।

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भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज

दिनुषा अब श्रीलंका के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाए हैं। इस सूची में अरविंदा डी सिल्वा, कुमार संगकारा, सनथ जयसूर्या, महेला जयवर्धने और एंजेलो मैथ्यूज जैसे दिग्गज शामिल हैं। दिनुषा के लिए यह उपलब्धि इसलिए और बड़ी है क्योंकि उनका टेस्ट करियर अभी शुरुआती दौर में ही है।

बल्लेबाज साल भारत के खिलाफ उपलब्धि अरविंदा डी सिल्वा 1997 3 टेस्ट में 4 शतक कुमार संगकारा 2009-10 लगातार टेस्ट में शतक सनथ जयसूर्या 1997 लगातार टेस्ट में 2 शतक महेला जयवर्धने 2001 लगातार टेस्ट में 2 शतक थरंगा परानविताना 2010 लगातार टेस्ट में 2 शतक एंजेलो मैथ्यूज 2015 लगातार टेस्ट में 2 शतक सोनल दिनुषा 2026 लगातार टेस्ट में 2 शतक

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पहले दो टेस्ट में भारत के खिलाफ दो शतक

दिनुषा ने अब अपने नाम को उन बल्लेबाजों की सूची में दर्ज करा दिया है, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दो टेस्ट में ही दो शतक लगाए। इस सूची में वेस्टइंडीज के महान एवर्टन वीक्स और सर गैरी सोबर्स से लेकर जहीर अब्बास, गैरी कर्स्टन और जेसी राइडर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

बल्लेबाज टीम साल पहले दो टेस्ट में शतक एवर्टन वीक्स वेस्टइंडीज 1948 2 सर गैरी सोबर्स वेस्टइंडीज 1958 2 जहीर अब्बास पाकिस्तान 1978 2 दलीप मेंडिस श्रीलंका 1982 2 रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड 1990 2 गैरी कर्स्टन दक्षिण अफ्रीका 1996 2 जेसी राइडर न्यूजीलैंड 2009 2 सोनल दिनुषा श्रीलंका 2026 2 दिनुषा ने अब अपने नाम को उन बल्लेबाजों की सूची में दर्ज करा दिया है, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दो टेस्ट में ही दो शतक लगाए। इस सूची में वेस्टइंडीज के महान एवर्टन वीक्स और सर गैरी सोबर्स से लेकर जहीर अब्बास, गैरी कर्स्टन और जेसी राइडर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

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