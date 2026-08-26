कोलंबो पहुंचे सूर्यकुमार यादव: श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या से क्यों मिले? जानें कौन से दिलचस्प सवाल पूछे
सूर्यकुमार यादव इस समय भारतीय टी20 टीम की योजनाओं से बाहर हैं, लेकिन उनकी वापसी की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। श्रीलंका में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या से उनकी मजेदार बातचीत ने भी सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा। वहीं, बीसीसीआई के एक सूत्र ने साफ किया है कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर सूर्यकुमार की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है।
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Suryakumar Yadav and Sanath Jayasuriya during an event in Colombo.— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 25, 2026
Sanath to Surya There is always an element of humour when suryakumar Yadav is around.
Surya to Sanath: Getting fitter, trying to make a comeback 😂 pic.twitter.com/AHPlGHCORd
सूर्यकुमार यादव ने 2026 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी और टीम को खिताब दिलाया था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उनका दौर अचानक बदल गया। बल्लेबाजी में खराब फॉर्म के चलते उन्हें पहले टी20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया और फिर आयरलैंड तथा इंग्लैंड दौरे के लिए टीम से भी बाहर कर दिया गया। बीसीसीआई ने सूर्यकुमार की जगह श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया।
हालांकि, अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। भारत को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत को 4-0 से हरा दिया। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था।
सूर्यकुमार की वापसी को लेकर बीसीसीआई के एक सूत्र ने एएनआई से बातचीत में बड़ा संकेत दिया है। सूत्र के मुताबिक, फिलहाल सूर्यकुमार भारतीय टीम की मौजूदा योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनका चयन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीसीसीआई सूत्र ने कहा, 'सूर्यकुमार यादव के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। वह फिलहाल टीम की योजनाओं में नहीं हैं, लेकिन अगर वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं तो वह वापसी के लिए योग्य बने रहेंगे।' इससे साफ है कि सूर्यकुमार को टीम में वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य लगातार रन बनाकर चयनकर्ताओं का भरोसा दोबारा हासिल करना होगा।
सूर्यकुमार यादव पिछले कुछ वर्षों में टी20 क्रिकेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में रहे हैं। मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने उन्हें खास पहचान दिलाई। हालांकि, खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर होने के बाद अब उनकी चुनौती सिर्फ वापसी की नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करने की भी है। बीसीसीआई के संकेतों से इतना जरूर स्पष्ट है कि सूर्यकुमार के लिए टीम इंडिया के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अब गेंद खुद सूर्या के पाले में है—घरेलू क्रिकेट में रन बनाइए और वापसी का दावा मजबूत कीजिए।