ICC Rankings: बुमराह का दबदबा हुआ खत्म! टेस्ट में कौन बना नंबर-1 गेंदबाज? पंत-कमिंस और लियोन ने भी लगाई छलांग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 26 Aug 2026 02:50 PM IST
सार
आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पहली बार नंबर-1 स्थान हासिल करते हुए जसप्रीत बुमराह को दूसरे पायदान पर धकेल दिया। बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट के प्रदर्शन का स्टार्क को बड़ा फायदा मिला। वहीं ऋषभ पंत छह पायदान ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी में संयुक्त सातवें स्थान पर पहुंच गए।
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विस्तार
आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-एक स्थान हासिल कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह को शीर्ष स्थान से हटा दिया। वहीं, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने छह पायदान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से सातवां स्थान हासिल कर लिया है।
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15 साल के करियर में पहली बार नंबर-1 बने स्टार्क
- मिचेल स्टार्क के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है। 36 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपने 15 साल लंबे टेस्ट करियर में पहली बार आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- बांग्लादेश के खिलाफ मैके में खेले गए दूसरे टेस्ट में स्टार्क ने 10 विकेट चटकाए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में दबदबा बनाया।
- इस प्रदर्शन ने स्टार्क को रैंकिंग में दो पायदान ऊपर पहुंचाया और उन्होंने बुमराह तथा न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को पीछे छोड़ दिया। स्टार्क लंबे समय से दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों में शामिल रहे हैं।
- वह पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टॉप-3 में भी पहुंचे थे, लेकिन नंबर-1 की कुर्सी उनसे दूर रही थी। अब बांग्लादेश के खिलाफ दमदार प्रदर्शन ने उन्हें पहली बार यह मुकाम दिला दिया।
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बुमराह का दो साल से ज्यादा का दबदबा खत्म
जसप्रीत बुमराह ने फरवरी 2024 में पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-एक स्थान हासिल किया था। इसके बाद वह करीब ढाई साल तक इस स्थान के आसपास अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहे। वह लगातार दो नंबर-एक नहीं रहे, लेकिन नंबर-दो पर बने रहे। बुमराह ने फरवरी 2024 के बाद करीब 697 नंबर-एक स्थान पर रहते हुए बिताए। इस बार भी श्रीलंका के खिलाफ भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी और स्टार्क के शानदार प्रदर्शन ने रैंकिंग में बदलाव का रास्ता साफ किया। बुमराह अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि मैट हेनरी भी एक स्थान नीचे जाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
पैट कमिंस और नाथन लियोन को भी फायदा
ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाजों ने भी रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। कप्तान पैट कमिंस बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में छह विकेट लेने के बाद एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने दो स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 10वें नंबर पर हैं। इस तरह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में ऑस्ट्रेलिया के तीन गेंदबाज शामिल हो गए हैं।
जसप्रीत बुमराह ने फरवरी 2024 में पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-एक स्थान हासिल किया था। इसके बाद वह करीब ढाई साल तक इस स्थान के आसपास अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहे। वह लगातार दो नंबर-एक नहीं रहे, लेकिन नंबर-दो पर बने रहे। बुमराह ने फरवरी 2024 के बाद करीब 697 नंबर-एक स्थान पर रहते हुए बिताए। इस बार भी श्रीलंका के खिलाफ भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी और स्टार्क के शानदार प्रदर्शन ने रैंकिंग में बदलाव का रास्ता साफ किया। बुमराह अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि मैट हेनरी भी एक स्थान नीचे जाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
पैट कमिंस और नाथन लियोन को भी फायदा
ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाजों ने भी रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। कप्तान पैट कमिंस बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में छह विकेट लेने के बाद एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने दो स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 10वें नंबर पर हैं। इस तरह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में ऑस्ट्रेलिया के तीन गेंदबाज शामिल हो गए हैं।
पंत ने लगाई छह पायदान की छलांग
भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे बड़ी खबर ऋषभ पंत की है। गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में तेजतर्रार अर्धशतक लगाने का उन्हें बड़ा फायदा मिला। पंत ने छह स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से सातवां स्थान हासिल कर लिया। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन भी संयुक्त सातवें स्थान पर हैं। पंत की इस छलांग से टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।
केएल राहुल को भी हुआ फायदा
पंत के अलावा भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने भी रैंकिंग में सुधार किया है। वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की शीर्ष रैंकिंग में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 पर बने हुए हैं, जबकि उनके हमवतन जो रूट दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं।
भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे बड़ी खबर ऋषभ पंत की है। गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में तेजतर्रार अर्धशतक लगाने का उन्हें बड़ा फायदा मिला। पंत ने छह स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से सातवां स्थान हासिल कर लिया। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन भी संयुक्त सातवें स्थान पर हैं। पंत की इस छलांग से टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।
केएल राहुल को भी हुआ फायदा
पंत के अलावा भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने भी रैंकिंग में सुधार किया है। वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की शीर्ष रैंकिंग में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 पर बने हुए हैं, जबकि उनके हमवतन जो रूट दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं।
इंग्लैंड के गेंदबाजों की भी लंबी छलांग
पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने मिलकर मैच में 16 विकेट हासिल किए। इसका सीधा फायदा दोनों गेंदबाजों को आईसीसी रैंकिंग में मिला। रॉबिन्सन ने 15 पायदान की छलांग लगाकर 11वां स्थान हासिल किया, जबकि टंग 16 स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर पहुंच गए।
ऑलराउंडरों में जडेजा का राज कायम
टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा नंबर-1 पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। पैट कमिंस एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन भी एक पायदान ऊपर जाकर संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर हैं, जबकि ओली रॉबिन्सन ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 23वां स्थान हासिल किया है।
पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने मिलकर मैच में 16 विकेट हासिल किए। इसका सीधा फायदा दोनों गेंदबाजों को आईसीसी रैंकिंग में मिला। रॉबिन्सन ने 15 पायदान की छलांग लगाकर 11वां स्थान हासिल किया, जबकि टंग 16 स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर पहुंच गए।
ऑलराउंडरों में जडेजा का राज कायम
टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा नंबर-1 पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। पैट कमिंस एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन भी एक पायदान ऊपर जाकर संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर हैं, जबकि ओली रॉबिन्सन ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 23वां स्थान हासिल किया है।