ICC Rankings: बुमराह का दबदबा हुआ खत्म! टेस्ट में कौन बना नंबर-1 गेंदबाज? पंत-कमिंस और लियोन ने भी लगाई छलांग

आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-एक स्थान हासिल कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह को शीर्ष स्थान से हटा दिया। वहीं, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने छह पायदान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से सातवां स्थान हासिल कर लिया है।

बुमराह का दो साल से ज्यादा का दबदबा खत्म

जसप्रीत बुमराह ने फरवरी 2024 में पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-एक स्थान हासिल किया था। इसके बाद वह करीब ढाई साल तक इस स्थान के आसपास अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहे। वह लगातार दो नंबर-एक नहीं रहे, लेकिन नंबर-दो पर बने रहे। बुमराह ने फरवरी 2024 के बाद करीब 697 नंबर-एक स्थान पर रहते हुए बिताए। इस बार भी श्रीलंका के खिलाफ भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी और स्टार्क के शानदार प्रदर्शन ने रैंकिंग में बदलाव का रास्ता साफ किया। बुमराह अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि मैट हेनरी भी एक स्थान नीचे जाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।



पैट कमिंस और नाथन लियोन को भी फायदा

ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाजों ने भी रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। कप्तान पैट कमिंस बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में छह विकेट लेने के बाद एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने दो स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 10वें नंबर पर हैं। इस तरह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में ऑस्ट्रेलिया के तीन गेंदबाज शामिल हो गए हैं।