IND vs SL Live Score: श्रीलंका बचा पाएगा फॉलोऑन? कोलंबो टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत; बारिश बिगाड़ सकता है खेल

09:26 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: मौसम का क्या है हाल? श्रीलंका और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बारिश बड़ा खलल डाल सकती है। बुधवार को कोलंबो में बारिश के कई दौर आने का अनुमान है। तीसरे दिन भी बारिश ने मुकाबले को प्रभावित किया था और आखिरी सत्र में समय से पहले स्टंप्स घोषित करने पड़े थे। हालांकि, भारत इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में है और जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चौथे दिन उसे सिर्फ श्रीलंका के नाबाद बल्लेबाजों से ही नहीं, बल्कि मौसम की चुनौती से भी निपटना होगा। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बारिश बड़ा खलल डाल सकती है। बुधवार को कोलंबो में बारिश के कई दौर आने का अनुमान है। तीसरे दिन भी बारिश ने मुकाबले को प्रभावित किया था और आखिरी सत्र में समय से पहले स्टंप्स घोषित करने पड़े थे। हालांकि, भारत इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में है और जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चौथे दिन उसे सिर्फ श्रीलंका के नाबाद बल्लेबाजों से ही नहीं, बल्कि मौसम की चुनौती से भी निपटना होगा। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 265 रन बना लिए हैं।

09:26 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: 97 फीसदी बारिश की संभावना एक्यूवेदर के मुताबिक, बुधवार को कोलंबो में बारिश की संभावना 97 फीसदी है। मौसम विभाग ने दिन के दौरान कई बार बारिश होने का अनुमान जताया है। मंगलवार को भी बारिश की संभावना 96 फीसदी थी। उस दिन दोपहर में हल्की बारिश का अनुमान था, लेकिन बारिश के कारण खेल प्रभावित हुआ और अगर अतिरिक्त समय नहीं जोड़ा गया तो करीब एक घंटे का खेल कम हो गया। भारत के लिए चौथे दिन सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि लगातार बारिश के कारण खेल का कितना समय प्रभावित होता है।

एक्यूवेदर के मुताबिक, बुधवार को कोलंबो में बारिश की संभावना 97 फीसदी है। मौसम विभाग ने दिन के दौरान कई बार बारिश होने का अनुमान जताया है। मंगलवार को भी बारिश की संभावना 96 फीसदी थी। उस दिन दोपहर में हल्की बारिश का अनुमान था, लेकिन बारिश के कारण खेल प्रभावित हुआ और अगर अतिरिक्त समय नहीं जोड़ा गया तो करीब एक घंटे का खेल कम हो गया। भारत के लिए चौथे दिन सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि लगातार बारिश के कारण खेल का कितना समय प्रभावित होता है।

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09:25 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: सुबह से ही खराब रहेगा मौसम चौथे दिन सुबह से ही मौसम का मिजाज खराब रहने की आशंका है। सुबह 6 बजे बारिश की संभावना 85 फीसदी है। इसके बाद सुबह 9 बजे भी बारिश की संभावना 75 फीसदी रहने का अनुमान है। मुकाबला दोबारा निर्धारित समय पर शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले भी बारिश का खतरा बना रहेगा। इसके बाद भी पूरे दिन मौसम में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है।

चौथे दिन सुबह से ही मौसम का मिजाज खराब रहने की आशंका है। सुबह 6 बजे बारिश की संभावना 85 फीसदी है। इसके बाद सुबह 9 बजे भी बारिश की संभावना 75 फीसदी रहने का अनुमान है। मुकाबला दोबारा निर्धारित समय पर शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले भी बारिश का खतरा बना रहेगा। इसके बाद भी पूरे दिन मौसम में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है।

09:25 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: दोपहर में भी बारिश का खतरा बरकरार मौसम के अनुमान के मुताबिक, सुबह 10 बजे बारिश की संभावना 49 फीसदी रहेगी। 11 बजे यह बढ़कर 75 फीसदी हो सकती है। दोपहर 12 बजे बारिश की संभावना 68 फीसदी और दोपहर 1 बजे 49 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके बाद भी बारिश का खतरा लगातार बना रहेगा। दोपहर 2 बजे बारिश की संभावना 56 फीसदी, 3 बजे 63 फीसदी, 4 बजे 45 फीसदी और शाम 5 बजे 53 फीसदी रहने का अनुमान है। शाम 6 बजे भी बारिश की 45 फीसदी संभावना जताई गई है।

मौसम के अनुमान के मुताबिक, सुबह 10 बजे बारिश की संभावना 49 फीसदी रहेगी। 11 बजे यह बढ़कर 75 फीसदी हो सकती है। दोपहर 12 बजे बारिश की संभावना 68 फीसदी और दोपहर 1 बजे 49 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके बाद भी बारिश का खतरा लगातार बना रहेगा। दोपहर 2 बजे बारिश की संभावना 56 फीसदी, 3 बजे 63 फीसदी, 4 बजे 45 फीसदी और शाम 5 बजे 53 फीसदी रहने का अनुमान है। शाम 6 बजे भी बारिश की 45 फीसदी संभावना जताई गई है।

09:24 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: भारत की जीत के बीच बारिश सबसे बड़ी रुकावट तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय श्रीलंका की ओर से सोनल दिनूषा 85 रन बनाकर और लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की नजर अब इन दोनों की साझेदारी तोड़कर श्रीलंका की पारी समेटने पर होगी। हालांकि, भारत के लिए चौथे दिन सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों का प्रतिरोध ही चुनौती नहीं होगा। अगर मौसम लगातार खराब रहता है और बारिश के कारण खेल बाधित होता है, तो भारत के पास जीत हासिल करने के लिए उपलब्ध समय भी कम हो सकता है। ऐसे में कोलंबो का मौसम मुकाबले के नतीजे में अहम भूमिका निभा सकता है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय श्रीलंका की ओर से सोनल दिनूषा 85 रन बनाकर और लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की नजर अब इन दोनों की साझेदारी तोड़कर श्रीलंका की पारी समेटने पर होगी। हालांकि, भारत के लिए चौथे दिन सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों का प्रतिरोध ही चुनौती नहीं होगा। अगर मौसम लगातार खराब रहता है और बारिश के कारण खेल बाधित होता है, तो भारत के पास जीत हासिल करने के लिए उपलब्ध समय भी कम हो सकता है। ऐसे में कोलंबो का मौसम मुकाबले के नतीजे में अहम भूमिका निभा सकता है।

09:24 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: तीसरे दिन का खेल समाप्त भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। बारिश के कारण मंगलवार को समय से पहले स्टंप्स की घोषणा करनी पड़ी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 83.4 ओवर में 265 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन पर नौ विकेट के नुकसान पर घोषित की थी। श्रीलंका को अभी भारत से फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। बारिश के कारण मंगलवार को समय से पहले स्टंप्स की घोषणा करनी पड़ी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 83.4 ओवर में 265 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन पर नौ विकेट के नुकसान पर घोषित की थी। श्रीलंका को अभी भारत से फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत है।

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09:23 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: दिनेश ने संभाली श्रीलंकाई पारी श्रीलंका की ओर से सोनल दिनूषा 85 रन बनाकर नाबाद हैं और उनके साथ लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दिनूषा ने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य दिखाते हुए श्रीलंकाई पारी को संभालने की कोशिश की। उनके अलावा पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रन की अहम पारी खेली। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती प्रहारों के बाद श्रीलंका की बल्लेबाजी लगातार दबाव में रही। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनूषा 85 रन बनाकर नाबाद हैं और उनके साथ लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दिनूषा ने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य दिखाते हुए श्रीलंकाई पारी को संभालने की कोशिश की। उनके अलावा पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रन की अहम पारी खेली। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती प्रहारों के बाद श्रीलंका की बल्लेबाजी लगातार दबाव में रही।

09:23 AM, 26-Aug-2026 IND vs SL Live Score: प्रसिद्ध और सुथार ने झटके 3-3 विकेट भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। दोनों गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल दिया। श्रीलंका इसके बाद पूरी तरह संभल नहीं सका, हालांकि दिनूषा और सूरियाबंदारा ने पारी को कुछ हद तक मजबूती दी। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। दोनों गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल दिया। श्रीलंका इसके बाद पूरी तरह संभल नहीं सका, हालांकि दिनूषा और सूरियाबंदारा ने पारी को कुछ हद तक मजबूती दी।