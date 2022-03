{"_id":"6236a6f100c3816f2b2d3569","slug":"nz-w-vs-eng-w-women-odi-world-cup-2022-live-cricket-score-new-zealand-women-vs-england-women-match-today-at-eden-park-auckland-new-zealand-news-updates-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"NZ W vs ENG W Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ मजबूत स्थिति में इंग्लैंड की टीम, जीत के लिए 102 गेंदों में 63 रन की जरूरत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

NZ W vs ENG W Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ मजबूत स्थिति में इंग्लैंड की टीम, जीत के लिए 102 गेंदों में 63 रन की जरूरत

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Sun, 20 Mar 2022 09:31 AM IST

सार Live Score, New Zealand Women vs England Women (NZ W vs ENG W) ODI: आईसीसी महिला विश्व कप का 19वां मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड और गत चैंपियन इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। दोनों के लिए नॉकआउट में जगह बनाने के लिहाज से यह मुकाबला अहम है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

आईसीसी महिला विश्व कप का 19वां मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड और गत चैंपियन इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। दोनों के लिए नॉकआउट में जगह बनाने के लिहाज से यह मुकाबला अहम है। ऑकलैंड में जारी मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया।



न्यूजीलैंड की टीम ने इसके बाद एक अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। न्यूजीलैंड के शीर्षक्रम ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर 134 रन बनाए लेकिन इसके बाद मेजबान टीम संघर्ष करते नजर आई। सोफी डिवाइन की अगुआई वाली कीवी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 48।5 ओवर में 203 रन पर ही सिमट गई।



न्यूजीलैंड की तरफ से मैडी ग्रीन ने सबसे अधिक रन बनाए और 75 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहीं। इनके अलावा सोफी डिवाइन ने 41 रन की पारी खेली। वहीं इंग्लैंड की तरफ से केट क्रॉस और सोफी एक्स्लेस्टन ने तीन-तीन विकेट झटके।



मेजबान टीम के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत कमजोर रही और उसने 100 रन के अंदर अपने तीन विकेट गंवा दिए। हालांकि कप्तान हीथर नाइट ने 53 गेंदों में 42 रन बनाकर टीम के स्कोर में इजाफा किया लेकिन वह बड़ी पारी खेलने से चूक गई। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड की टीम ने 30 ओवर में 123/4 स्कोर बना लिया था और उसे जीत के लिए 120 गेंदों में 81 रन की दरकार थी।