आईपीएल 2027: चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने पर क्या बोले जहीर खान? फ्लेमिंग की तारीफ की, बताया चुनौतीपूर्ण काम

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विज्ञापन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के नए मुख्य कोच जहीर खान ने कहा कि पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन टीम की कमान संभालना एक सम्मान की बात है, जिसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कहा कि पूर्व कोच स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण काम होगा। भारत के बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर को सोमवार को आईपीएल 2027 के लिए सीएसके का नया हेड कोच नियुक्त किया गया। उनका पहला काम इस साल दिसंबर में गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए रणनीति बनाना होगा।

सीएसके से जुड़कर खुश हैं जहीर

जहीर ने फ्रेंचाइजी के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर कहा, मुझे लगता है कि यह अहसास अभी मुझमें उतर रहा है। फैंस और शुभचिंतक मुझे बहुत प्यार और स्नेह दे रहे हैं। मैं अपने क्रिकेट करियर के इस खास अध्याय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह बहुत संतोषजनक भी है और साथ ही जिम्मेदारियों का दबाव भी महसूस हो रहा है, क्योंकि हम सीएसके की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसकी अपनी विरासत और क्रिकेट का शानदार इतिहास है और यहां बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। इसी कारण यह बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही रोमांचक भी, क्योंकि मकसद टीम को उस स्तर तक ले जाना है जिसकी हर कोई उम्मीद करता है और मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं।

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नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में क्या बोले

नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य जहीर ने उन्हें इस भूमिका के लिए चुनने की प्रक्रिया में फ्रेंचाइजी की स्पष्टता और उनकी कोचिंग क्षमताओं पर भरोसा जताने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया काफी आसान और सीधी थाी जैसा कि सीएसके का आमतौर पर तरीका होता है। जाहिर है कि एमएस धोनी सीएसके के लिए एक बहुत अहम खिलाड़ी रहे हैं। टीम को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, यह समझने में उनकी भूमिका बहुत अहम रही है। मालिकों और सीईओ, रूपा और मिस्टर काशी ने मुझसे बात की और बातचीत बहुत सीधी-सादी थी।



जहीर ने आगे कहा, वह मुझसे जानना चाहते थे कि मैं उपलब्ध हूं या नहीं। मैंने कहा, हां, मैं इसका हिस्सा बनना पसंद करूंगा। यह मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात होगी। उसके बाद, बस चीजों को आगे बढ़ाना और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना था। यह बहुत आसान था और इससे मुझे इस जिम्मेदारी को संभालने का बहुत आत्मविश्वास मिलता है। यह मुझ पर और मेरी काबिलियत पर दिखाया गया भरोसा है। जाहिर है कि जिम्मेदारियां अधिक होंगी। यह एक अलग तरह की चुनौती होगी। मगर इस भरोसे की मैं बहुत कद्र करता हूं और मैं चीजों को सहजता से लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं।



जहीर ने फ्लेमिंग की जमकर तारीफ की, जिनकी देखरेख में सीएसके ने पांच खिताब जीते और एमएस धोनी के साथ उनकी शानदार साझेदारी का भी जिक्र किया, जिसने इस फ्रेंचाइजी को दुनिया की सबसे सफल टी 20 फ्रेंचाइजी में से एक बनाया। उन्होंने कहा, जब आप फ्लेमिंग की बात करते हैं, तो बात उनके और धोनी के बीच लगातार बने रहने वाले अच्छे तालमेल और दोस्ती की होती है। यह कुछ ऐसा है जो बहुत खास रहा है। जब भी मैंने सीएसके का सामना किया है, वे हमेशा एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और मैं उसी विरासत की बात कर रहा हूं। क्रिकेट का वह अंदाज जो वर्षों की कड़ी मेहनत से बना है। बात उस ब्रांड को बनाए रखने और यहां से चीजों को आगे ले जाने की है।

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