भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल को नेट्स पर लगी चोट, कोहली-रोहित ने की वापसी; मेहमानों ने नहीं किया अभ्यास
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 25 Sep 2026 11:13 PM IST
सार
शुभमन गिल को नेट्स पर मोहम्मद सिराज की गेंद कोहनी पर लगने से चोट लगी, हालांकि इलाज के बाद उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी की। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी नेट्स पर अभ्यास किया, जबकि वेस्टइंडीज की टीम शहर पहुंचने के बावजूद अब तक ट्रेनिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरी है।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी मुकाबले से पहले शुक्रवार को नेट्स पर चोट लगने से टीम की चिंता बढ़ गई। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की उठती हुई गेंद गिल की कोहनी पर जा लगी, जिसके बाद वह दर्द में नजर आए और करीब 20 मिनट तक उन्हें चिकित्सकीय मदद की जरूरत पड़ी। गिल इसके बाद कुछ समय के लिए नेट्स से दूर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने थ्रोडाउन का सामना किया और इसके बाद भारतीय टीम ने अपना अभ्यास सत्र समाप्त किया। चोट कितनी गंभीर है, इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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नेट्स पर साथ दिखे कोहली और रोहित
इस बीच भारतीय क्रिकेट के दो अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नेट्स पर साथ नजर आए। कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के पिछले वनडे मुकाबले में नहीं खेले थे। दोनों दिग्गजों ने करीब 20 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। वे एक-दूसरे से सटे नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के अलावा स्थानीय नेट गेंदबाजों के मिश्रित गेंदबाजी समूह का सामना किया। दोनों बल्लेबाज अभ्यास के दौरान सहज नजर आए।
इस बीच भारतीय क्रिकेट के दो अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नेट्स पर साथ नजर आए। कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के पिछले वनडे मुकाबले में नहीं खेले थे। दोनों दिग्गजों ने करीब 20 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। वे एक-दूसरे से सटे नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के अलावा स्थानीय नेट गेंदबाजों के मिश्रित गेंदबाजी समूह का सामना किया। दोनों बल्लेबाज अभ्यास के दौरान सहज नजर आए।
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मोर्केल ने सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव को बताया अहम
- भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों और युवा क्रिकेटरों के बीच बातचीत को अहम बताया। उन्होंने कहा कि टीम भाग्यशाली है कि उसके पास काफी अनुभव है और सीनियर खिलाड़ियों के साथ बातचीत से पूरी टीम को फायदा मिल सकता है।
- मोर्केल ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि गिल ने अब तक टीम की अगुआई में शानदार काम किया है और टीम में अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनसे वे सहज होकर बात कर सकते हैं।
- उन्होंने बताया कि टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ियों को सीनियर क्रिकेटरों से बातचीत करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। टीम मीटिंग में भी सीनियर खिलाड़ियों को अपना अनुभव साझा करने के अवसर दिए जाते हैं।
- मोर्केल ने उदाहरण देते हुए कहा कि नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे किसी युवा खिलाड़ी से यह भी पूछा जा सकता है कि नई गेंद का सामना करते समय रोहित शर्मा से क्या सीखा जा सकता है। उनके मुताबिक, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच जितनी अधिक बातचीत होगी, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा।
शहर पहुंचने के दो दिन बाद भी वेस्टइंडीज का अभ्यास नहीं
वेस्टइंडीज की टीम 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है, लेकिन शुक्रवार तक उसने मैदान पर अभ्यास नहीं किया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट इस समय आर्थिक मोर्चे पर भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने वित्तीय पुनर्गठन के तहत खिलाड़ियों की रिटेनर फीस में 25 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है।
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के 12 महीने के अनुबंध बरकरार रहेंगे, जबकि घरेलू खिलाड़ियों के रिटेनर अनुबंध की अवधि घटाकर सात महीने कर दी गई है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस डीहरिंग ने कहा कि खिलाड़ियों और वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन ने मौजूदा परिस्थितियों को समझते हुए सहयोग किया है। उन्होंने माना कि यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता के लिए यह कदम जरूरी था। तिरुवनंतपुरम में मौजूद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बोर्ड और खिलाड़ियों के संगठन के संपर्क में हैं और फैसले से जुड़े विवरणों की पुष्टि कर रहे हैं।
वेस्टइंडीज की टीम 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है, लेकिन शुक्रवार तक उसने मैदान पर अभ्यास नहीं किया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट इस समय आर्थिक मोर्चे पर भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने वित्तीय पुनर्गठन के तहत खिलाड़ियों की रिटेनर फीस में 25 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है।
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के 12 महीने के अनुबंध बरकरार रहेंगे, जबकि घरेलू खिलाड़ियों के रिटेनर अनुबंध की अवधि घटाकर सात महीने कर दी गई है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस डीहरिंग ने कहा कि खिलाड़ियों और वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन ने मौजूदा परिस्थितियों को समझते हुए सहयोग किया है। उन्होंने माना कि यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता के लिए यह कदम जरूरी था। तिरुवनंतपुरम में मौजूद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बोर्ड और खिलाड़ियों के संगठन के संपर्क में हैं और फैसले से जुड़े विवरणों की पुष्टि कर रहे हैं।