{"_id":"6ab6b2d0965a7567030e2799","slug":"shubman-gill-suffers-elbow-blow-in-nets-virat-kohli-and-rohit-sharma-return-to-training-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल को नेट्स पर लगी चोट, कोहली-रोहित ने की वापसी; मेहमानों ने नहीं किया अभ्यास","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी मुकाबले से पहले शुक्रवार को नेट्स पर चोट लगने से टीम की चिंता बढ़ गई। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की उठती हुई गेंद गिल की कोहनी पर जा लगी, जिसके बाद वह दर्द में नजर आए और करीब 20 मिनट तक उन्हें चिकित्सकीय मदद की जरूरत पड़ी। गिल इसके बाद कुछ समय के लिए नेट्स से दूर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने थ्रोडाउन का सामना किया और इसके बाद भारतीय टीम ने अपना अभ्यास सत्र समाप्त किया। चोट कितनी गंभीर है, इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

नेट्स पर साथ दिखे कोहली और रोहित

इस बीच भारतीय क्रिकेट के दो अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नेट्स पर साथ नजर आए। कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के पिछले वनडे मुकाबले में नहीं खेले थे। दोनों दिग्गजों ने करीब 20 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। वे एक-दूसरे से सटे नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के अलावा स्थानीय नेट गेंदबाजों के मिश्रित गेंदबाजी समूह का सामना किया। दोनों बल्लेबाज अभ्यास के दौरान सहज नजर आए।

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मोर्केल ने सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव को बताया अहम भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने टीम में मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों और युवा क्रिकेटरों के बीच बातचीत को अहम बताया। उन्होंने कहा कि टीम भाग्यशाली है कि उसके पास काफी अनुभव है और सीनियर खिलाड़ियों के साथ बातचीत से पूरी टीम को फायदा मिल सकता है।

मोर्केल ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि गिल ने अब तक टीम की अगुआई में शानदार काम किया है और टीम में अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनसे वे सहज होकर बात कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ियों को सीनियर क्रिकेटरों से बातचीत करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। टीम मीटिंग में भी सीनियर खिलाड़ियों को अपना अनुभव साझा करने के अवसर दिए जाते हैं।

मोर्केल ने उदाहरण देते हुए कहा कि नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे किसी युवा खिलाड़ी से यह भी पूछा जा सकता है कि नई गेंद का सामना करते समय रोहित शर्मा से क्या सीखा जा सकता है। उनके मुताबिक, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच जितनी अधिक बातचीत होगी, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा।

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