न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। आरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में कीवी टीम ने एक पारी में सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकार्ड अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड महिला टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 490 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर है।

