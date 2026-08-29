त्रिकोणीय सीरीज: ब्रेविस-यानसेन के दम पर दक्षिण अफ्रीका की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ब्रेविस ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए। उनकी पारी में कई शानदार छक्के शामिल रहे। उन्होंने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और महज 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डुआन यानसेन ने गेंद से कमाल किया और 45 रन देकर तीन विकेट झटके। प्रेनेलन सबरायेन को दो विकेट मिले।इससे पहले जिम्बाब्वे ने अच्छी शुरुआत की थी। बेन करन और ब्रायन बेनेट ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। करन ने 24 रन बनाए, जबकि बेनेट ने 34 रन की पारी खेली। एक समय जिम्बाब्वे 10 ओवर में 76 रन पर सिर्फ एक विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में था, लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। जिम्बाब्वे ने अगले चरण में तेजी से विकेट गंवाए और बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहा।इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका के दो मैचों में दो अंक हो गए हैं। टीम एक जीत और एक हार के साथ 0.969 के नेट रनरेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। नामीबिया भी दो अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि जिम्बाब्वे अपने एकमात्र मैच में हार के बाद अभी खाता नहीं खोल सका है। सोमवार को नामीबिया और जिम्बाब्वे आमने-सामने होंगे।