{"_id":"6a92edce880e8a5ec20cfb2b","slug":"india-s-top-players-report-for-mandatory-fitness-test-after-sri-lanka-series-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नए सीजन से पहले सख्ती: श्रीलंका दौरे से लौटते ही फिटनेस टेस्ट में जुटे भारतीय खिलाड़ी, जानें कौन-कौन पहुंचा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की कड़ी सीरीज खत्म होने के महज 48 घंटे के भीतर भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों को अनिवार्य फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया। शनिवार को भारत के कई केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटर बंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे और नए घरेलू सीजन से पहले अपनी फिटनेस परखी। भारतीय टीम के टेस्ट खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार तीन दिन मैदान पर बिताए थे। इसके बावजूद कई प्रमुख खिलाड़ियों ने नए सीजन से पहले अपने फिटनेस पैरामीटर पूरे किए। आने वाला सीजन भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है, जो आईपीएल 2027 तक करीब आठ महीने चलेगा।

जडेजा, पंत और जायसवाल ने बहाया पसीना

फिटनेस टेस्ट में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल नजर आए। इनके अलावा टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, टी20 विशेषज्ञ रिंकू सिंह, संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ समेत कई अन्य खिलाड़ियों ने भी फिटनेस ड्रिल में हिस्सा लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

किन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे खिलाड़ी? बीसीसीआई के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट में कई तरह की शारीरिक और क्रिकेट से जुड़ी ड्रिल शामिल हैं।

ब्रोंको टेस्ट

2 किलोमीटर रन

यो-यो टेस्ट

रनिंग बिटवीन द विकेट्स

अन्य क्रिकेट स्पेसिफिक ड्रिल

विज्ञापन

क्या है ब्रोंको टेस्ट?

ब्रोंको टेस्ट में 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर कोन लगाए जाते हैं। खिलाड़ी बिना ब्रेक लिए 0 से 20 मीटर और वापस, फिर 40 मीटर और 60 मीटर तक दौड़ पूरी करते हैं। इस प्रक्रिया को पांच सेट में पूरा करना होता है। इस दौरान खिलाड़ियों को कुल 1200 मीटर की दूरी करीब साढ़े पांच मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं, यो-यो टेस्ट का लंबे समय से निर्धारित मानक 16.5 रहा है। 2 किलोमीटर की दौड़ को 10 मिनट के भीतर पूरा करना होता है।

बुमराह, हार्दिक और नीतीश फिट होने के बाद देंगे टेस्ट

हालांकि सभी प्रमुख खिलाड़ी इस समय फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हुए। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह फिट घोषित होने के बाद ही इन फिटनेस ड्रिल में हिस्सा लेंगे। तीनों खिलाड़ी फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को फिलहाल फिटनेस टेस्ट से छूट दी गई है। दोनों ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैचों में काफी गेंदबाजी की थी।

प्रिंस यादव चयन के लिए फिट

इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझने वाले प्रिंस यादव अब पूरी तरह फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं।