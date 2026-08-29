महिला एशिया कप: 79 पर ऑलआउट हुई यूएई की टीम, श्रीलंका ने महज आठ ओवर में नौ विकेट से जीता मुकाबला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई / नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 29 Aug 2026 10:50 PM IST
सार
श्रीलंका महिला टीम ने एशिया कप 2026 के ग्रुप मुकाबले में यूएई को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी। यूएई के 79 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने कप्तान चामरी अटापट्टू की नाबाद 48 रन की पारी के दम पर 7.5 ओवर में हासिल कर लिया।
विज्ञापन
विस्तार
महिला एशिया कप 2026 का आगाज हो चुका है। शनिवार को ग्रुप का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और श्रीलंका की टीमों के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में श्रीलंकाई महिला टीम ने नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 79 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने कप्तान चामरी अटापट्टू की 48 रनों की नाबाद पारी के दम पर 7.5 ओवर में एक विकेट पर 80 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।
विज्ञापन
यूएई की पारी
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई की टीम 19.5 ओवरों में सिर्फ 79 रन पर सिमट गई। इस टीम को चौथी गेंद पर ही तीर्था सतीश (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद नौ रन तक टीम ने लावण्या केनी (3) का विकेट भी खो दिया। यहां से कप्तान ईशा ओझा ने हीना होचचंदानी (10) के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 19 रन की साझेदारी की। ईशा 24 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुईं, उनकी इस पारी में दो चौके शामिल रहे। हीना ने समायरा धरनिधारका (17) के साथ 10 रन जुटाए। इसके बाद रिनिथा रजित (15) ने समायरा के साथ पांचवें विकेट के लिए 18 रन, जबकि मेहुल कुलकर्णी (3) के साथ छठे विकेट के लिए 11 रन जुटाकर टीम को जैसे-तैसे अर्धशतक के पार पहुंचा दिया। श्रीलंकाई टीम से मिताली अयोध्या ने 3.5 ओवरों में 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि चेतना विमुक्ति ने चार ओवरों में 16 रन देकर तीन विकेट निकाले। इनके अलावा, सुगंधिका कुमारी ने दो विकेट हासिल किया।
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई की टीम 19.5 ओवरों में सिर्फ 79 रन पर सिमट गई। इस टीम को चौथी गेंद पर ही तीर्था सतीश (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद नौ रन तक टीम ने लावण्या केनी (3) का विकेट भी खो दिया। यहां से कप्तान ईशा ओझा ने हीना होचचंदानी (10) के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 19 रन की साझेदारी की। ईशा 24 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुईं, उनकी इस पारी में दो चौके शामिल रहे। हीना ने समायरा धरनिधारका (17) के साथ 10 रन जुटाए। इसके बाद रिनिथा रजित (15) ने समायरा के साथ पांचवें विकेट के लिए 18 रन, जबकि मेहुल कुलकर्णी (3) के साथ छठे विकेट के लिए 11 रन जुटाकर टीम को जैसे-तैसे अर्धशतक के पार पहुंचा दिया। श्रीलंकाई टीम से मिताली अयोध्या ने 3.5 ओवरों में 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि चेतना विमुक्ति ने चार ओवरों में 16 रन देकर तीन विकेट निकाले। इनके अलावा, सुगंधिका कुमारी ने दो विकेट हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीलंका की पारी
इसके जवाब में श्रीलंका ने सिर्फ 7.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इमेशा दुलानी ने कप्तान चामरी अटापट्टू के साथ पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी की। इमेशा (18 गेंदों में 25) रन आउट हुईं, जिसके बाद कप्तान अटापट्टू ने संजना काविंदी के साथ दूसरे विकेट के लिए 12 गेंदों में 23 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। कप्तान 25 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में दो छक्के और सात चौके शामिल रहे, जबकि संजना ने नाबाद पांच रन बनाए। यूएई के लिए कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर सकीं।
इसके जवाब में श्रीलंका ने सिर्फ 7.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इमेशा दुलानी ने कप्तान चामरी अटापट्टू के साथ पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रन की साझेदारी की। इमेशा (18 गेंदों में 25) रन आउट हुईं, जिसके बाद कप्तान अटापट्टू ने संजना काविंदी के साथ दूसरे विकेट के लिए 12 गेंदों में 23 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। कप्तान 25 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में दो छक्के और सात चौके शामिल रहे, जबकि संजना ने नाबाद पांच रन बनाए। यूएई के लिए कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर सकीं।