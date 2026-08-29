{"_id":"6a9314c1e995200587060119","slug":"womens-asia-cup-2026-uae-women-vs-sl-women-2nd-match-group-b-at-dubai-scorecard-and-updates-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महिला एशिया कप: 79 पर ऑलआउट हुई यूएई की टीम, श्रीलंका ने महज आठ ओवर में नौ विकेट से जीता मुकाबला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन महिला एशिया कप 2026 का आगाज हो चुका है। शनिवार को ग्रुप का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और श्रीलंका की टीमों के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में श्रीलंकाई महिला टीम ने नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 79 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने कप्तान चामरी अटापट्टू की 48 रनों की नाबाद पारी के दम पर 7.5 ओवर में एक विकेट पर 80 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

यूएई की पारी

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई की टीम 19.5 ओवरों में सिर्फ 79 रन पर सिमट गई। इस टीम को चौथी गेंद पर ही तीर्था सतीश (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद नौ रन तक टीम ने लावण्या केनी (3) का विकेट भी खो दिया। यहां से कप्तान ईशा ओझा ने हीना होचचंदानी (10) के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 19 रन की साझेदारी की। ईशा 24 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुईं, उनकी इस पारी में दो चौके शामिल रहे। हीना ने समायरा धरनिधारका (17) के साथ 10 रन जुटाए। इसके बाद रिनिथा रजित (15) ने समायरा के साथ पांचवें विकेट के लिए 18 रन, जबकि मेहुल कुलकर्णी (3) के साथ छठे विकेट के लिए 11 रन जुटाकर टीम को जैसे-तैसे अर्धशतक के पार पहुंचा दिया। श्रीलंकाई टीम से मिताली अयोध्या ने 3.5 ओवरों में 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि चेतना विमुक्ति ने चार ओवरों में 16 रन देकर तीन विकेट निकाले। इनके अलावा, सुगंधिका कुमारी ने दो विकेट हासिल किया।

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