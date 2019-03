न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी और कई लोगों के मारे जाने के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। खबर आ रही है कि कल से क्राइस्टचर्च में ही शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच को भी रद्द कर दिया गया है।

इसकी जानकारी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी दी। एक अधिकारी ने बताया कि अभी खेल के प्रति कोई विचार नहीं है। यह हमला अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय है. खिलाड़ियों को अभी कुछ समय देना चाहिए।

Our heartfelt condolences go out to the families and friends of those affected by the shocking situation in Christchurch. A joint decision between NZC and the @BCBtigers has been made to cancel the Hagley Oval Test. Again both teams and support staff groups are safe.