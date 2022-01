Neeraj Chopra meets Rishabh Pant: नीरज चोपड़ा ने शेयर की ऋषभ पंत से मुलाकात की तस्वीर, दोनों ने एक-दूसरे की तारीफ में लिखी ये बात

विज्ञापन

You're already a pro, Neeraj! Good luck with training and hope to catch up soon 🙂 https://t.co/Mf56CKw03m — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 30, 2022

Now I come to know why Rishabh Pant throws his bat pic.twitter.com/SSquZaCeus — Priyanshu_17 (@Priyans44346758) January 30, 2022

Couldn’t think of two nicer people together - this is the future of Indian sport! — Parth Jindal (@ParthJindal11) January 30, 2022

It's an image of the person who brought glory to the nation with the person who will bring the most glories to the nation. — Ajinkya👑 (@HailKingKohli) January 30, 2022

टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपने-अपने खेल के दोनों युवा धुरंधरों की हाल ही में एक फोटोशूट के दौरान मुलाकात हुई। दोनों खिलाड़ी पहली बार एक दूसरे से मिले थे। इस दौरान नीरज और पंत काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस भी खूब पसंद कर रहे।नीरज ने ट्विटर पर दो फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जब आपके जैसे दोस्त हों, तो कैमरे का सामना करना आसान हो जाता है। नीरज के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ऋषभ पंत ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा- आप पहले से ही सब जानते हो नीरज… ट्रेनिंग के लिए गुड लक, उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी।"दोनों खिलाड़ियों की तस्वीर उनके फैंस को बेहद पसंद आ रही ही और हर कोई अपने-अपने तरीके से इसपर प्रतिक्रियाएं दे रहा है। एक यूजर ने लिखा, "अब मुझे समझ आया कि ऋषभ पंत अपना बल्ला क्यों फेंकता है।"आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने लिखा, "यह भारतीय खेल का भविष्य है!"एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "यह एक उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और दूसरी जो राष्ट्र को सबसे अधिक गौरव दिलाएगा।"बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में उसका पहला व्यक्तिगत स्पर्धा का गोल्ड दिलाया था। नीरज ने भाला फेंक में 87।5 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद रातों-रात नीरज देश के पसंदीदा खेल सितारे बन गए। वहीं ऋषभ पंत ने भी तेजी से भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सेना देशों में शतक लगाने समेत कई उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्हें भविष्य का कप्तान भी कहा जा रहा है।