{"_id":"6ab7dcf363a9ed24170b0399","slug":"naman-dhir-recalls-emotional-moment-after-seeing-his-name-in-india-odi-squad-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नमन धीर: सोशल मीडिया पर मिली बधाई को समझा स्पैम, फिर वनडे टीम में अपना नाम देख रह गए हैरान; चयन पर क्या बोले?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत की वनडे टीम में पहली बार चुने जाने की खबर नमन धीर के लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। सोशल मीडिया पर जब उन्हें टीम में चयन की बधाई का मैसेज मिला तो उन्होंने इसे स्पैम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा देखी और उसमें अपना नाम पाया, तो उन्हें करीब 10 मिनट तक यकीन ही नहीं हुआ कि उनका चयन वास्तव में भारतीय टीम में हो गया है।

That unmatched excitement to wear the #TeamIndia blue 🇮🇳



🎥 Naman Dhir is 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 and loving every bit 💙 - By @ameyatilak #INDvWIhttps://t.co/iCJQZpwLes — BCCI (@BCCI) September 26, 2026

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बीसीसीआई ने साझा किया खास वीडियो

बीसीसीआई द्वारा शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में धीर ने अपने चयन के उस पल को याद करते हुए कहा, 'मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला, जिसमें मुझे बधाई दी गई थी। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ और होगा। लेकिन जब मैंने वह पोस्ट खोली और उसमें अपना नाम देखा तो मैं 10 मिनट तक इसे समझ ही नहीं पाया।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगा कि मेरा चयन हो गया है। यह मेरे लिए बेहद खास और अविश्वसनीय पल था। सबसे पहले मैंने अपने पिता को फोन किया। वह बहुत खुश थे और भावुक भी हो गए थे।'

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छह-सात साल तक क्रिकेट से दूर रहे

नमन धीर की भारतीय टीम तक पहुंचने की कहानी संघर्ष और धैर्य से भरी रही है। पंजाब के लिए अंडर-16 स्तर पर खेलने के बाद वह करीब छह-सात साल तक किसी बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेल सके। इसके बाद अंडर-25 टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने उनके करियर को नई दिशा दी। धीर ने बताया कि अंडर-25 में रन बनाने के बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए बुलाया गया और इसके बाद आईपीएल में खेलने का मौका मिला।



उन्होंने कहा, 'हर बच्चा जो क्रिकेट खेलना शुरू करता है, उसका सपना भारत के लिए खेलना होता है। मेरे लिए भी यह सपने के सच होने जैसा है। एक समय पुराना नमन क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन नया नमन कहता है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए।'

आईपीएल ने बदली करियर की दिशा

रणजी ट्रॉफी के बाद नमन धीर को आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने का मौका मिला। 2024 में अपने पहले आईपीएल सीजन में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ महज 28 गेंदों पर 62 रन की तूफानी पारी खेलकर अपनी क्षमता का परिचय दिया था। इसके बाद उन्होंने मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। 2025 में इंडिया ए के लिए खेलने और एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में हिस्सा लेने के बाद वह चयनकर्ताओं की नजरों में बने रहे।



शेर-ए-पंजाब टी20 में मचाया धमाल

भारत की वनडे टीम में चयन से पहले धीर ने हाल ही में संपन्न शेर-ए-पंजाब टी20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 655 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 217.61 रहा। इस दौरान उन्होंने 49 चौके और 49 छक्के लगाए। उनकी सबसे यादगार पारी 64 गेंदों पर 173 रन की रही। इस प्रदर्शन के महज आठ दिन बाद उन्हें भारतीय वनडे टीम में जगह मिल गई। इससे पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुदुचेरी में होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में भी चुना गया था।