{"_id":"6ab7b48767641baa980595d9","slug":"is-vinod-kambli-living-in-an-old-age-home-what-did-the-former-india-cricketer-say-in-viral-video-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वृद्धाश्रम पहुंचे पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली!: वायरल वीडियो में बोले- घर जैसा महसूस हो रहा; क्या है इसका सच?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वह ठाणे के एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में 54 वर्षीय कांबली एक वृद्धाश्रम में नजर आ रहे हैं। वह वहां की सुविधाओं और साफ-सफाई की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में कांबली यह भी कहते नजर आते हैं कि उन्हें वहां रहते हुए घर जैसा महसूस हो रहा है।

वीडियो में कांबली ने क्या कहा?

वायरल क्लिप में कांबली सेंटर की सुविधाओं और हाइजीन की तारीफ करते दिखाई देते हैं। वह वहां मिल रहे माहौल को लेकर सकारात्मक नजर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें सेंटर में घर जैसा महसूस हो रहा है। हालांकि, वीडियो में उनके बोलने के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है।

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सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त विनोद कांबली आज वृद्धा आश्रम मे रह रहे है, उन्होंने ने भावुक कर देने वाला सन्देश दिया है....



कभी एक बड़े क्रिकेटर थे जो आज वृद्धा आश्रम मे रह रहे है.... ईश्वर की भी अजब लीला है 🙏🏻 pic.twitter.com/nhK6yiVaCl — Adesh_26 (@SonOfBharat_88) September 26, 2026

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क्या वाकई वृद्धाश्रम में रह रहे हैं कांबली?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कांबली ठाणे के एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। लेकिन इस दावे और वीडियो की ष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है।

पिछले साल अस्पताल में भर्ती हुए थे

पिछले साल तबीयत बिगड़ने पर कांबली को ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें यूरिन संक्रमण और मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत थी। जांच के दौरान उनके मस्तिष्क में रक्त का थक्का पाया गया था। करीब दो हफ्ते इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था।