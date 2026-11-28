अंडर-19 महिला एशिया कप: भारतीय टीम को मिली नई कप्तान, भाविका अहिरे संभालेंगी कमान; किसे मिली उपकप्तानी?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 28 Nov 2026 05:38 PM IST
सार
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज भाविका अहिरे को अगले महीने यूएई में होने वाले अंडर-19 महिला एशिया कप के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। अनादी तागड़े को उपकप्तानी सौंपी गई है।
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विस्तार
एसीसी अंडर-19 महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज भाविका अहिरे को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि अनादी तागड़े उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगी। अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की ओर से शनिवार को जारी मीडिया एडवाइजरी के जरिए टीम की घोषणा की गई। टीम में श्रेया एस चव्हाण को दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। वह विकेट के पीछे भाविका के बैकअप की भूमिका निभाएंगी।
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी की थी कप्तानी
भाविका अहिरे इससे पहले इस साल चेन्नई और पुडुचेरी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई व्हाइट-बॉल सीरीज में भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। उनकी अगुआई में भारत ने दोनों सीरीज में जीत दर्ज की थी। फिलहाल वह इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भी भारतीय टीम की कमान संभाल रही हैं। इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 230 रन बनाए। दीया यादव ने 49 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अच्छाह परमार ने 41 गेंदों में 81 रन बनाए। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 124 रन पर समेट दिया। पूर्वा सिवाच, मैत्री मनियार और काश्वी ने दो-दो विकेट हासिल किए।
भारत के पास खिताब बचाने की चुनौती
भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगी। भारत ने 2023 में मलेशिया में आयोजित अंडर-19 महिला एशिया कप का पहला संस्करण अपने नाम किया था। इसके अलावा भारत अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप का भी सबसे सफल देश है। टीम ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका और 2025 में मलेशिया में खिताब जीता था। भाविका अहिरे और ईश्वरी अवस्थारे 2025 में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थीं। उस समय निकी प्रसाद ने टीम की कप्तानी की थी।
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टी20 विश्व कप की तैयारी के लिहाज से अहम टूर्नामेंट
अंडर-19 महिला एशिया कप भारतीय टीम के लिए आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी अहम होगा। यह विश्व कप जनवरी-फरवरी 2027 में खेला जाना है। हालांकि, बीसीसीआई की ओर से जारी टीम की घोषणा में एशिया कप के मुकाबलों की तारीखों और पूरे कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाकी तीन मुकाबले सूरत में 1, 3 और 6 दिसंबर को खेले जाएंगे।
अंडर-19 महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम
भाविका अहिरे (कप्तान और विकेटकीपर), अनादी तागड़े (उपकप्तान), इरा जाधव, निधि महतो, पूर्वा सिवाच, महक नरवसे, मैत्री मनियार, ईश्वरी अवस्थारे, दीया यादव, श्रेया एस चव्हाण (विकेटकीपर), समायरा राघव, कुमारी पलक, उमा काश्वी, अच्छाह परमार, पलक सिंह।
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श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी की थी कप्तानी
भाविका अहिरे इससे पहले इस साल चेन्नई और पुडुचेरी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई व्हाइट-बॉल सीरीज में भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। उनकी अगुआई में भारत ने दोनों सीरीज में जीत दर्ज की थी। फिलहाल वह इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भी भारतीय टीम की कमान संभाल रही हैं। इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 230 रन बनाए। दीया यादव ने 49 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अच्छाह परमार ने 41 गेंदों में 81 रन बनाए। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 124 रन पर समेट दिया। पूर्वा सिवाच, मैत्री मनियार और काश्वी ने दो-दो विकेट हासिल किए।
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भारत के पास खिताब बचाने की चुनौती
भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगी। भारत ने 2023 में मलेशिया में आयोजित अंडर-19 महिला एशिया कप का पहला संस्करण अपने नाम किया था। इसके अलावा भारत अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप का भी सबसे सफल देश है। टीम ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका और 2025 में मलेशिया में खिताब जीता था। भाविका अहिरे और ईश्वरी अवस्थारे 2025 में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थीं। उस समय निकी प्रसाद ने टीम की कप्तानी की थी।
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टी20 विश्व कप की तैयारी के लिहाज से अहम टूर्नामेंट
अंडर-19 महिला एशिया कप भारतीय टीम के लिए आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी अहम होगा। यह विश्व कप जनवरी-फरवरी 2027 में खेला जाना है। हालांकि, बीसीसीआई की ओर से जारी टीम की घोषणा में एशिया कप के मुकाबलों की तारीखों और पूरे कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाकी तीन मुकाबले सूरत में 1, 3 और 6 दिसंबर को खेले जाएंगे।
अंडर-19 महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम
भाविका अहिरे (कप्तान और विकेटकीपर), अनादी तागड़े (उपकप्तान), इरा जाधव, निधि महतो, पूर्वा सिवाच, महक नरवसे, मैत्री मनियार, ईश्वरी अवस्थारे, दीया यादव, श्रेया एस चव्हाण (विकेटकीपर), समायरा राघव, कुमारी पलक, उमा काश्वी, अच्छाह परमार, पलक सिंह।