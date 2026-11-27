मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी का एलान करने के लिए 27 नवंबर की तारीख चुनी। इस तारीख का हार्दिक पांड्या से खास कनेक्शन है। दरअसल, 27 नवंबर 2023 को ही हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में वापस आए थे। हार्दिक की वापसी को उस समय टीम के लिए बड़ी खबर माना गया था। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2024 से पहले टीम की कप्तानी सौंप दी थी। अब ठीक तीन साल बाद, 27 नवंबर 2026 को मुंबई ने एक बार फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का एलान किया है।