5.45 बजे ही क्यों हुआ MI के कप्तान का एलान?: रोहित शर्मा से क्या है कनेक्शन, 27 नवंबर ही क्यों चुनी? जानिए
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 27 Nov 2026 07:38 PM IST
सार
मुंबई इंडियंस के कप्तानी एलान का समय और तारीख चर्चा में है। आखिर शाम 5:45 बजे ही रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने की घोषणा क्यों की गई? इसके पीछे रोहित के जर्सी नंबर और आईपीएल ट्रॉफियों से जुड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। साथ ही 27 नवंबर की तारीख का हार्दिक पांड्या से भी खास नाता है। आइए जानते हैं...
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विस्तार
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 के लिए रोहित शर्मा को एक बार फिर टीम की कप्तानी सौंप दी है। फ्रेंचाइजी ने 27 नवंबर को शाम 5:45 बजे इस फैसले का एलान किया। लेकिन इस घोषणा का समय और तारीख दोनों ही चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल, 5:45 का कनेक्शन रोहित शर्मा की जर्सी और उनकी कप्तानी में जीती गई ट्रॉफियों से जोड़ा जा रहा है। वहीं, 27 नवंबर की तारीख का भी मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या से खास संबंध है।
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5:45 बजे एलान करने के पीछे क्या है वजह?
मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। रोहित की कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं, रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45 है। ऐसे में शाम 5:45 बजे कप्तानी का एलान करने को रोहित की पांच आईपीएल ट्रॉफियों और उनकी जर्सी नंबर 45 से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, फ्रेंचाइजी की ओर से इस समय को चुनने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है।
मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। रोहित की कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं, रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45 है। ऐसे में शाम 5:45 बजे कप्तानी का एलान करने को रोहित की पांच आईपीएल ट्रॉफियों और उनकी जर्सी नंबर 45 से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, फ्रेंचाइजी की ओर से इस समय को चुनने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है।
Carved by Legacy, Sculpted for Greatness. 👑 #CaptainRo, Aala Re! 💙 #MumbaiIndians https://t.co/ceitupA2Y7— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
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27 नवंबर की तारीख क्यों है खास?
मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी का एलान करने के लिए 27 नवंबर की तारीख चुनी। इस तारीख का हार्दिक पांड्या से खास कनेक्शन है। दरअसल, 27 नवंबर 2023 को ही हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में वापस आए थे। हार्दिक की वापसी को उस समय टीम के लिए बड़ी खबर माना गया था। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2024 से पहले टीम की कप्तानी सौंप दी थी। अब ठीक तीन साल बाद, 27 नवंबर 2026 को मुंबई ने एक बार फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का एलान किया है।
(फोटो क्रेडिट: हार्दिक पांड्या/एक्स)
मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी का एलान करने के लिए 27 नवंबर की तारीख चुनी। इस तारीख का हार्दिक पांड्या से खास कनेक्शन है। दरअसल, 27 नवंबर 2023 को ही हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में वापस आए थे। हार्दिक की वापसी को उस समय टीम के लिए बड़ी खबर माना गया था। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2024 से पहले टीम की कप्तानी सौंप दी थी। अब ठीक तीन साल बाद, 27 नवंबर 2026 को मुंबई ने एक बार फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का एलान किया है।
(फोटो क्रेडिट: हार्दिक पांड्या/एक्स)
तीन साल बाद रोहित की कप्तानी में फिर खेलेगी मुंबई
रोहित शर्मा ने 2013 में पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुवाई में टीम ने पांच आईपीएल खिताब जीते। हालांकि, आईपीएल 2024 से पहले फ्रेंचाइजी ने रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया था। हार्दिक ने 2024, 2025 और 2026 में टीम की कप्तानी की। अब आईपीएल 2027 में रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस की अगुवाई करते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी को उम्मीद होगी कि उनकी वापसी से टीम एक बार फिर खिताबी सफलता हासिल कर सकेगी।
रोहित शर्मा ने 2013 में पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुवाई में टीम ने पांच आईपीएल खिताब जीते। हालांकि, आईपीएल 2024 से पहले फ्रेंचाइजी ने रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया था। हार्दिक ने 2024, 2025 और 2026 में टीम की कप्तानी की। अब आईपीएल 2027 में रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस की अगुवाई करते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी को उम्मीद होगी कि उनकी वापसी से टीम एक बार फिर खिताबी सफलता हासिल कर सकेगी।