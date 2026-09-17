गेंद से छेड़छाड़ विवाद को नहीं भूल पा रहे स्मिथ: दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले बुरे दौर को किया याद; क्या कहा?

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ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम करीब आठ साल बाद पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने जा रही है। इस दौरे से पहले पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 2018 के उस मुश्किल दौर को याद किया है, जब केपटाउन टेस्ट में बॉल-टैम्परिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ विवाद ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। स्मिथ ने कहा कि वह घटना पूरी तरह भुला पाना आज भी आसान नहीं है। विज्ञापन



2018 में क्या हुआ था?

मार्च 2018 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के दौरान गेंद की हालत बदलने के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल का मामला सामने आया था। स्मिथ ने इस योजना में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी से हटा दिया गया और स्वदेश वापस भेज दिया गया। स्मिथ और डेविड वार्नर पर एक साल का क्रिकेट प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए निलंबित किया गया था। विज्ञापन

'कैमरे की फ्लैश उस अनुभव की याद दिलाती है'

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 9 अक्तूबर से डरबन में होगी। सीरीज के लिए स्मिथ फिर दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में उस दौर की यादें साझा कीं।



स्मिथ ने कहा कि निलंबन से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह भूलना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मीडिया में इस मामले को काफी चर्चा मिली थी। उन्होंने कहा कि वह कैमरों के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं और कैमरों के आसपास उन्हें घबराहट महसूस होती है। उनके मुताबिक, कैमरे की फ्लैश उन्हें उस मुश्किल अनुभव की याद दिलाती है।

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