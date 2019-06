महबूबा मुफ्ती का विवादास्पद बयान, जर्सी को बताया इंडिया की हार का जिम्मेदार

जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती ने टीम इंडिया को इस विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों मिली पहली हार के लिए नई संतरी जर्सी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होेंने टवीट् किया आप मुझे अंधविश्वासी कह सकते हैं। पर मैं यही कहूंगी कि यह जर्सी ही है जिसने भारतीय टीम का अजेय रथ रोक दिया। इससे पहले महबूबा ने टवीट् किया पाकिस्तानी प्रशंसक इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय जीत की दुआ कर रहे हैं। चलो कम से कम क्रिकेट के बहाने दोनों देशों में कुछ बदलाव तो आया।

Call me superstitious but I’d say it’s the jersey that ended India’s winning streak in the #ICCWorldCup2019 .

वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी टीम इंडिया की हार पर सवाल उठाते हुए कहा निराशाजनक बल्लेबाजी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जगह अगर हमारा सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा होता तब भी क्या टीम इंडिया ऐसे ही खेलती।

Would the batting be as listless if our place in the semifinals was at stake here rather than England’s & Pakistan’s? #CWC19