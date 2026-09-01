भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए टीम घोषित: हैंड्सकॉम्ब-कोंस्टास को मौका; कप्तान के नाम का क्यों नहीं हुआ एलान?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 01 Sep 2026 12:12 PM IST
सार
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ए टीम दो चार दिवसीय मैच और तीन 50 ओवर के मुकाबले के लिए इस महीने भारत का दौरा करेगी। पूरा शेड्यूल और टीम जानने के लिए खबर विस्तार से पढ़ें...
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विस्तार
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत-ए के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए टीम की घोषणा कर दी है। पीटर हैंड्सकॉम्ब और सैम कोंस्टास को ऑस्ट्रेलिया ए टीम में जगह मिली है। इससे उनके टेस्ट करियर को एक और मौका मिल सकता है। टीम में ब्रेंडन डॉगेट और झाई रिचर्डसन भी हैं।
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दौरे का पूरा कार्यक्रम
ऑस्ट्रेलिया ए इस महीने के आखिर में दौरे के चार दिवसीय मैचों के लिए पुडुचेरी जाएगी, जिसके बाद तीन 50-ओवर के मैच होंगे। पहला चार दिवसीय मुकाबला 22 से 25 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं, दूसरा मुकाबला 29 सितंबर से दो अक्तूबर को होगा। वहीं, तीन 50 ओवर के मुकाबले छह अक्तूबर, नौ अक्तूबर और 11 अक्तूबर को खेले जाएंगे। भारत ए के खिलाफ सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले दौरे पर आ रहे कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास सीनियर टीम में जगह बनाने का यह मौका है। हालांकि, दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसी के नाम के आगे कप्तान नहीं लगाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सीरीज में अगुआई करता है।
ऑस्ट्रेलिया ए इस महीने के आखिर में दौरे के चार दिवसीय मैचों के लिए पुडुचेरी जाएगी, जिसके बाद तीन 50-ओवर के मैच होंगे। पहला चार दिवसीय मुकाबला 22 से 25 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं, दूसरा मुकाबला 29 सितंबर से दो अक्तूबर को होगा। वहीं, तीन 50 ओवर के मुकाबले छह अक्तूबर, नौ अक्तूबर और 11 अक्तूबर को खेले जाएंगे। भारत ए के खिलाफ सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले दौरे पर आ रहे कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास सीनियर टीम में जगह बनाने का यह मौका है। हालांकि, दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसी के नाम के आगे कप्तान नहीं लगाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सीरीज में अगुआई करता है।
The Australia A squads for the tour of India have dropped, so what do you make of them?— cricket.com.au (@cricketcomau) August 31, 2026
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हैंड्सकॉम्ब सबसे अनुभवी खिलाड़ी
35 साल के हैंड्सकॉम्ब चार दिन की टीम में सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पिछले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टूर के सभी चार टेस्ट में खेलने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और न ही ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला है। आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया के भारत लौटने के साथ, यह टूर उन्हें सीनियर टीम में वापसी की दावेदारी का मजबूत मौका देता है।
35 साल के हैंड्सकॉम्ब चार दिन की टीम में सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पिछले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टूर के सभी चार टेस्ट में खेलने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और न ही ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला है। आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया के भारत लौटने के साथ, यह टूर उन्हें सीनियर टीम में वापसी की दावेदारी का मजबूत मौका देता है।
डॉगेट और रिचर्डसन गेंदबाजी को देंगे मजबूती
ऑस्ट्रेलिया सबकॉन्टिनेंटल कंडीशन के लिए अपने तेज गेंदबाजी विकल्प को देख रहा है, इसलिए डॉगेट और रिचर्डसन पर भी ध्यान देने की संभावना है। रिचर्डसन कंधे की कई बड़ी सर्जरी के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लौटे हैं, जबकि टॉड मर्फी, सैम कॉन्स्टास और नाथन मैकस्वीनी उन नौ खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पिछले साल लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के चार-दिवसीय मैचों से लौटे हैं। युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन स्पेंसर जॉनसन के साथ वन-डे टीम में हैं। बियर्डमैन पीठ के दर्द की समस्या से रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में पहले ही प्रभावित किया है। मार्च में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टी20 डेब्यू में उन्होंने दो विकेट लिया था।
ऑस्ट्रेलिया सबकॉन्टिनेंटल कंडीशन के लिए अपने तेज गेंदबाजी विकल्प को देख रहा है, इसलिए डॉगेट और रिचर्डसन पर भी ध्यान देने की संभावना है। रिचर्डसन कंधे की कई बड़ी सर्जरी के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लौटे हैं, जबकि टॉड मर्फी, सैम कॉन्स्टास और नाथन मैकस्वीनी उन नौ खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पिछले साल लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के चार-दिवसीय मैचों से लौटे हैं। युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन स्पेंसर जॉनसन के साथ वन-डे टीम में हैं। बियर्डमैन पीठ के दर्द की समस्या से रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में पहले ही प्रभावित किया है। मार्च में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टी20 डेब्यू में उन्होंने दो विकेट लिया था।
जॉर्ज बेली ने दौरे को लेकर क्या कहा?
मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, 'हम इस टूर को ऑस्ट्रेलिया ए प्रोग्राम में अपने लगातार निवेश के हिस्से के तौर पर सबकॉन्टिनेंट के हालात में परफॉर्मेंस और गेम स्टाइल डेवलप करने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। यह उन खिलाड़ियों का एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन है जो अगले साल भारत दौरे पर पांच टेस्ट के लिए आने वाले ग्रुप का हिस्सा बनने की दौड़ में होंगे या जिन्हें भविष्य में और मौके मिलने की संभावना दिख रही है।' विकेटकीपर सैम हार्पर को बेहतरीन घरेलू सीजन का इनाम मिला है, जबकि जेसन संघा और कर्टिस पैटरसन को भी मौका दिया गया है। एक खास गैरमौजूदगी है, जबकि मार्नस लाबुशेन भी सिलेक्शन से चूक गए हैं।
मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, 'हम इस टूर को ऑस्ट्रेलिया ए प्रोग्राम में अपने लगातार निवेश के हिस्से के तौर पर सबकॉन्टिनेंट के हालात में परफॉर्मेंस और गेम स्टाइल डेवलप करने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। यह उन खिलाड़ियों का एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन है जो अगले साल भारत दौरे पर पांच टेस्ट के लिए आने वाले ग्रुप का हिस्सा बनने की दौड़ में होंगे या जिन्हें भविष्य में और मौके मिलने की संभावना दिख रही है।' विकेटकीपर सैम हार्पर को बेहतरीन घरेलू सीजन का इनाम मिला है, जबकि जेसन संघा और कर्टिस पैटरसन को भी मौका दिया गया है। एक खास गैरमौजूदगी है, जबकि मार्नस लाबुशेन भी सिलेक्शन से चूक गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया ए की चार दिवसीय टीम: ब्रेंडन डॉगेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ’नील, जोश फिलिप, झाई रिचर्डसन, कोरी रोचिचियोली, जेसन संघा, लियाम स्कॉट।
ऑस्ट्रेलिया ए वन-डे टीम: महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, एरॉन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैकलन शॉ।
ऑस्ट्रेलिया ए वन-डे टीम: महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, एरॉन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैकलन शॉ।