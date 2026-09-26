आईपीएल 2027: आंकड़े या मैदान की समझ, क्या है असली हथियार? सीएसके के कोच जहीर खान ने बताया अपना कोचिंग मंत्र

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विज्ञापन चेन्नई सुपर किंग्स के नवनियुक्त मुख्य कोच जहीर खान का मानना है कि आधुनिक क्रिकेट में तकनीक और आंकड़ों की अहम भूमिका है, लेकिन दबाव वाली परिस्थितियों में मैदान पर मौजूद खिलाड़ी की समझ और तुरंत फैसला लेने की क्षमता की जगह कोई तकनीक नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि उनकी कोचिंग सोच खिलाड़ियों को सशक्त बनाने और आंकड़ों के साथ पुराने तरीकों का संतुलन बनाने पर आधारित होगी। सोमवार को पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टीफन फ्लेमिंग के जुलाई में पद छोड़ने के बाद जहीर को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया था। यह किसी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में जहीर की पहली जिम्मेदारी होगी।

खिलाड़ियों को सशक्त बनाने पर जोर

जहीर ने फ्रेंचाइजी के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'एक अच्छा श्रोता, वास्तविकता को समझने वाला और खिलाड़ियों को पूरी तरह सशक्त बनाने वाला कोच। मेरे लिए यह टी20 क्रिकेट के दबाव और नई परिस्थितियों को समझने के बारे में है।' उन्होंने कहा, 'हर साल खेल विकसित हो रहा है और उससे आगे रहने की जरूरत है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सीएसके ने वर्षों से यही किया है। उसने परिस्थितियों को समझा और उनके अनुसार खुद को ढाला है।' जहीर 2025 आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे। इससे पहले वह 2018 से 2022 तक मुंबई इंडियंस के साथ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और बाद में ग्लोबल हेड ऑफ डेवलपमेंट की भूमिका में रहे।

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तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता से बचें

युवा खिलाड़ियों को आंकड़ों और विश्लेषण पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहने की सलाह देते हुए जहीर ने कहा कि मैदान पर परिस्थिति को तुरंत समझना और उसके अनुसार खुद को ढालना सबसे अहम है। उन्होंने कहा, 'जब आप युवाओं और क्रिकेट की बात करते हैं तो यह इस बारे में है कि आप मैदान पर क्या करते हैं। आप कितनी जल्दी परिस्थिति को समझते हैं और उसके अनुसार खुद को ढालते हैं।' जहीर ने कहा, 'आधुनिक क्रिकेट में तकनीक बड़ी भूमिका निभा रही है और इससे मैदान पर सोचने की क्षमता का काफी हिस्सा प्रभावित हो रहा है। अनुकूलन क्षमता और परिस्थिति की समझ बहुत महत्वपूर्ण है।' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए खिलाड़ियों के बीच बातचीत और उन बातचीत के जरिए सीखने को बढ़ावा देना जरूरी है। यह एक तरह से पुराने तरीके की सोच है। अगर आप मौजूदा समय की चीजों को मैदान पर फैसले लेने की क्षमता के साथ संतुलित कर पाते हैं तो यह एक अच्छा मेल होगा।'

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हर परिस्थिति का फैसला अलग

जहीर ने तकनीक की सीमाओं को समझाते हुए कहा कि कोई भी सॉफ्टवेयर सामान्य समझ और खेल के बदलते हालात के मुताबिक फैसला लेने की क्षमता की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, 'तकनीक, आंकड़ों का इस्तेमाल करना और चीजों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैदान पर उतरकर उसे लागू करने की बात आती है तो आपके पास परिस्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'आपको दबाव, परिस्थिति और कई बार सामान्य समझ को भी ध्यान में रखना होता है। हर मैच अलग होता है। किसी एक परिस्थिति के लिए हर मैच की तुलना पिछले मैच से नहीं की जा सकती।' जहीर ने कहा, 'तकनीक आपको वहां तक नहीं ले जा सकती। अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो खेल के साथ-साथ बदलती परिस्थिति में आपके साथ चल रही हो। मैदान पर आप ही जिम्मेदार हैं और फैसला भी आपको ही लेना है। इसलिए आपको इसी सोच और रवैये के साथ तैयार रहना होगा।'