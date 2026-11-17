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आईपीएल 2027 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स से मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को ट्रेड किया है। वहीं, सैम करन राजस्थान से लखनऊ सुपर जाएंट्स में शामिल हो गए हैं।

विज्ञापन आईपीएल 2027 सीजन से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स से भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ को ट्रेड किया है। वहीं, राजस्थान ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ ट्रेड कर दिया है।

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रॉयल्स की जर्सी में नजर आएंगे शमी

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब आईपीएल 2027 में राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने शमी को पहले 10 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अब उन्हें 8 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड कर दिया गया है। शमी के टीम में आने से राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अपनी स्विंग, सटीक लाइन-लेंथ और विकेट लेने की क्षमता के लिए मशहूर शमी ने अब तक आईपीएल में 132 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 145 विकेट दर्ज हैं।

🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Mohd Shami and M. Siddharth traded to @rajasthanroyals, Sam Curran traded to @LucknowIPL. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/Y6bdr1YXma — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026 अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब आईपीएल 2027 में राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने शमी को पहले 10 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अब उन्हें 8 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड कर दिया गया है। शमी के टीम में आने से राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अपनी स्विंग, सटीक लाइन-लेंथ और विकेट लेने की क्षमता के लिए मशहूर शमी ने अब तक आईपीएल में 132 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 145 विकेट दर्ज हैं।

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एम सिद्धार्थ भी राजस्थान रॉयल्स का बने हिस्सा

मोहम्मद शमी के साथ ही बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ भी लखनऊ सुपर जाएंट्स से राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो गए हैं। सिद्धार्थ को उनकी मौजूदा फीस 75 लाख रुपये में ट्रेड किया गया है। सिद्धार्थ अपनी सटीक गेंदबाजी और रन रोकने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान की टीम को उनसे स्पिन विभाग में अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद है।

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