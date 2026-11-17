{"_id":"6afc0fa4f0a0322d910e5179","slug":"r-ashwin-has-questioned-pat-cummins-response-to-usman-khawaja-s-sandpapergate-revelations-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैंडपेपरगेट विवाद में कूदे अश्विन: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस को घेरा, किस कारण की आलोचना; ख्वाजा पर क्या बोले?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की आलोचना की है। अश्विन ने कहा है कि कमिंस ने 2018 के सैंडपेपरगेट विवाद को लेकर उस्मान ख्वाजा के खुलासों का जवाब देते समय उनके बयान पर सवाल उठाने के बजाय उनके चरित्र पर ही निशाना साधा। अश्विन ने कमिंस के इस रवैये को हैरान करने वाला बताया।

Trending Videos

कमिंस की प्रतिक्रिया अश्विन को नहीं आई पसंद

अश्विन ने जियोहॉटस्टार के शो 'सैंडपेपरगेट: द अनसेटल्ड डिबेट' में बातचीत के दौरान कहा कि ख्वाजा ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई आत्मकथा 'सब्र' में 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान हुए बॉल टैंपरिंग विवाद को लेकर कई खुलासे किए हैं। इन खुलासों पर कमिंस की प्रतिक्रिया उन्हें पसंद नहीं आई। अश्विन ने कहा, पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, उसमें उन्होंने उस्मान ख्वाजा की कहानी या उनके बयान को गलत साबित नहीं किया, बल्कि खुद उस व्यक्ति को ही बदनाम करने की कोशिश की। मेरे लिए यही सबसे बड़ी समस्या है। जब आप किसी की जानकारी को गलत साबित नहीं कर पाते, तो आप उस व्यक्ति को ही निशाना बनाने लगते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

अश्विन ने ख्वाजा के साथ खेलने का अनुभव साझा किया

अश्विन ने ख्वाजा के साथ क्रिकेट खेलने का अनुभव साझा करते हुए उनके व्यक्तित्व और ईमानदारी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा बेहद ईमानदार और स्पष्टवादी इंसान हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कमिंस इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। उन्होंने कहा, मैं उस्मान ख्वाजा को जानता हूं। मैंने उनके साथ काफी क्रिकेट खेला है। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उन्हें एक उच्च नैतिक मूल्यों वाला, ईमानदार और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाला इंसान मानता हूं। मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि पैट कमिंस उस मामले में ख्वाजा के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे।

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बॉल टैंपरिंग की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर सीमित लोगों तक नहीं थी, जितना बाद में जांच के दौरान सामने आया था। उन्होंने यह भी बताया कि जब कैमरन बेनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर सावधान रहने की बात कही गई थी, तब वह उनके बगल में बैठे थे। ख्वाजा के इन खुलासों पर पैट कमिंस ने पिछले सप्ताह सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने गेंदबाजी समूह को इस साजिश की जानकारी होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। कमिंस ने कहा था, जब वह कहते हैं कि हम सभी को पता था, अगर उनका मतलब यह है कि हमें पता था कि सैंडपेपर मैदान पर ले जाया जा रहा है, तो वह 100 प्रतिशत गलत हैं।



कमिंस ने ख्वाजा के उस दावे को भी खारिज किया था, जिसमें उन्होंने गेंदबाजों को बॉल टैंपरिंग की योजना बनाने वालों में शामिल बताया था। कमिंस ने इसे पूरी तरह बकवास करार दिया था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि अगर ख्वाजा को इस घटना की जानकारी थी और उन्होंने बेनक्रॉफ्ट को सावधान किए जाने की बात सुनी थी, तो उन्होंने उसी समय हस्तक्षेप क्यों नहीं किया।