{"_id":"6afc22c6ed431749c2002fa3","slug":"ipl-2027-ms-dhoni-retires-from-ipl-now-he-will-mentor-chennai-super-kings-social-media-reactions-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'एक सूरज, एक चांद और एक माही': आईपीएल से धोनी के संन्यास से भावुक हुए प्रशंसक, बोले- मैदान पर बहुत मिस करेंगे!","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का बतौर खिलाड़ी सफर अब खत्म हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के दिग्गज खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है। आईपीएल 2027 में धोनी अब खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। उनके इस फैसले ने दुनियाभर में फैले प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। एक प्रशंसक ने धोनी के लिए लिखा, 'एक सूरज, एक चांद और एक माही', वहीं कई फैंस ने कहा कि वे उन्हें मैदान पर बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग करते हुए बहुत याद करेंगे।

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आईपीएल 2027 में मेंटर की भूमिका निभाएंगे धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 से पहले महेंद्र सिंह धोनी को टीम का मेंटर बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईपीएल में बतौर खिलाड़ी उनका सफर समाप्त हो जाएगा। हालांकि, धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ाव पहले की तरह बना रहेगा। वह टीम के डगआउट में रहकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे और अपने लंबे अनुभव का इस्तेमाल टीम को बेहतर बनाने में करेंगे। धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। उनके नेतृत्व में टीम ने कई यादगार उपलब्धियां हासिल कीं। यही वजह है कि धोनी को सिर्फ चेन्नई की टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी की पहचान माना जाता है।

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धोनी के संन्यास से भावुक हुए प्रशंसक

धोनी के आईपीएल से संन्यास की खबर सामने आने के बाद प्रशंसक भावुक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उनके योगदान को याद कर रहे हैं। एक प्रशंसक ने लिखा, 'एक सूरज, एक चांद और एक माही।' वहीं, दूसरे प्रशंसकों का कहना है कि मैदान पर धोनी की मौजूदगी, उनकी बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और मैच को खत्म करने का अंदाज अब बहुत याद आएगा। धोनी लंबे समय से आईपीएल के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उनके मैदान पर उतरते ही स्टेडियम में गूंजने वाले 'धोनी-धोनी' के नारे इस बात का प्रमाण हैं कि प्रशंसकों के दिलों में उनकी कितनी खास जगह है।

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One Sun One Moon One Dhoni Happy retirement sir @msdhoni 💛 — KING (@Nagcoded) November 17, 2026

Happy retirement ms dhoni 💛. We'll miss your services as our 12th man💔🥹 https://t.co/W9JC4XeOri — a. (@worxhipvk) November 17, 2026

Thank you My Captain for all the beautiful memories 🥹🥹 Happy Retirement, MS Dhoni ♥️♥️ GOAT 🐐 https://t.co/FT5pkNS9zF — Tbund69 (@Tbund_69) November 17, 2026

My man retired No more last over six hitting showdowns No more bas ek season aur No more IPL ka tambu Dhoni ke bamboo pe tika hai No more @cricketaakash ka Mahi Maar Raha hai No more Mahi hai to mumkin hai No more 1 six mar de Dhoni maja aajaye Happy retirement MS Dhoni https://t.co/bKxzO4Q0kX — Ayush (@TonyStalkerr) November 17, 2026

Happy retirement ❤️ miss you ms Dhoni @msdhoni #MSDhoni https://t.co/zpGIJKqDB4 — VAMSI YADAV (@vamsi_asho16566) November 17, 2026