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विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव करते हुए पंजाब किंग्स से भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ट्रेड के जरिए अपने साथ जोड़ लिया था। अर्शदीप के मुंबई इंडियंस में शामिल होने के बाद न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दिया गया है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने मुंबई के इस फैसले को सही ठहराया है। उनका मानना है कि टीम में अर्शदीप जैसे भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के आने के बाद बोल्ट को रिलीज करना समझदारी भरा फैसला है। बोल्ट ने पिछले सीजन में पांच मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए थे।

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बोल्ट को रिलीज करने का कारण बताया

मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों पर चर्चा करते हुए इरफान पठान ने कहा, अर्शदीप सिंह के मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी आक्रमण में आने के बाद ट्रेंट बोल्ट को रिलीज करना पूरी तरह समझ में आता है। बोल्ट एक विदेशी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अब मुंबई के पास उनकी जगह एक भारतीय बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मौजूद है। दीपक चाहर का टीम में नहीं होना भी समझा जा सकता है, क्योंकि पिछले पांच-छह वर्षों में उन्होंने शायद ही कभी पूरा सीजन खेला हो। मुंबई ने अपने नए गेंद के गेंदबाज का इंतजाम कर लिया है।

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नीलामी में मुंबई की रणनीति देखने के लिए उत्साहित

इरफान पठान अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर को रिलीज किए जाने से हैरान नजर आए। उनका मानना है कि मुंबई इंडियंस गजनफर और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर को साथ रखकर विदेशी स्पिन गेंदबाजों की अच्छी जोड़ी बना सकती थी। उन्होंने आगे कहा, इसके बावजूद मुंबई इंडियंस नीलामी में काफी बड़े पर्स के साथ उतरने वाली है। जब भी मुंबई इंडियंस मिनी ऑक्शन में बड़े बजट के साथ आती है, तो कुछ खास करती है और ऐसे खिलाड़ी को खोज निकालती है, जो सभी को हैरान कर देता है। मैं यह देखने के लिए काफी उत्साहित हूं कि टीम नीलामी में क्या करती है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के जाने के बावजूद उसका गेंदबाजी आक्रमण पहले से ही काफी मजबूत दिखाई दे रहा है।

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