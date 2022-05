{"_id":"62913e82ae804e3a2018c301","slug":"ipl-2022-rr-vs-rcb-analysis-captain-changed-but-luck-did-not-change-virat-kohli-failed-rcb-proved-chokers-once-again","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"RR vs RCB Analysis: कप्तान बदला लेकिन नहीं बदली किस्मत, विराट कोहली फेल, फिर 'चोकर्स' साबित हुई आरसीबी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रोहित राज Updated Sat, 28 May 2022 02:41 AM IST