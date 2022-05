आईपीएल 2022 का 46वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहा। चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 13 रन की जीत हासिल की। चेन्नई ने जीत के साथ ही हैदराबाद से पिछली हार का बदला भी ले लिया। हैदराबाद ने उसे इस सीजन की पहली भिड़ंत में आठ विकेट से हराया था। धोनी की कप्तानी में यह चेन्नई की इस सीजन की पहली और कुल तीसरी जीत रही।

For Match 46 - Ruturaj Gaikwad is adjudged Player of the Match for his brilliant knock of 99 as #CSK win by 13 runs against #SRH.#TATAIPL #SRHvCSK pic.twitter.com/TbkJcEssh1