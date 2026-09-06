एशियन गेम्स 2026: क्रिकेट में गोल्ड बचाने उतरेगा भारत, 2023 के मुकाबले कितनी बदल गई टीम इंडिया? पूरा एनालिसिस

2023 2026 स्मृति मंधाना स्मृति मंधाना (उपकप्तान) शेफाली वर्मा शेफाली वर्मा जेमिमा रोड्रिग्स जेमिमा रोड्रिग्स / भारती फुलमाली हरमनप्रीत कौर (कप्तान) हरमनप्रीत कौर (कप्तान) ऋचा घोष (विकेटकीपर) ऋचा घोष (विकेटकीपर) दीप्ति शर्मा दीप्ति शर्मा देविका वैद्य अरुंधति रेड्डी अमनजोत कौर श्रेयांका पाटिल / राधा यादव पूजा वस्त्राकर रेणुका सिंह ठाकुर तितास साधु श्री चरणी राजेश्वरी गायकवाड़ क्रांति गौड़ / नंदानी शर्मा

महिला टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शीर्ष क्रम की रीढ़ अभी भी वही है। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स 2023 में भी टीम का हिस्सा थीं और 2026 में भी मौजूद हैं। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी टीम में बरकरार हैं। विकेटकीपिंग में ऋचा घोष भी 2023 से 2026 तक टीम का हिस्सा बनी हुई हैं। यानी महिला टीम में बदलाव मुख्य रूप से टीम के दूसरे हिस्सों में हुआ है। गेंदबाजी विभाग में 2026 की टीम में रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, श्री चरणी और क्रांति गौड़ जैसे विकल्प हैं। विकेटकीपिंग में गुनालन कमलिनी नया नाम है।2023 में महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से हुआ था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 173/2 का स्कोर बनाया, लेकिन बारिश के कारण मैच का परिणाम नहीं निकल सका। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 17.5 ओवर में 51 रन बनाए, जिसे भारत ने 8.2 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता। भारत ने 20 ओवर में 116/7 बनाए, जबकि श्रीलंका 97/8 तक ही पहुंच सका। 2026 में महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को जापान के खिलाफ पहले क्वार्टर फाइनल से करेगी।