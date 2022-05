{"_id":"627888c50a60083d6729a5c3","slug":"ipl-2022-csk-vs-dc-match-55-highlights-in-hindi-dhoni-and-kohli-fan-following-in-match","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022 Photos: पहले मैच में विराट तो दूसरे मैच में दिखी धोनी की फैन फॉलोइंग, मैच के बाद कोहली-मैक्सवेल की मस्ती","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शक्तिराज सिंह Updated Mon, 09 May 2022 09:21 AM IST